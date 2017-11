Katalon Özerk Yönetiminden 8 Bakana Hapis

Abdulbari Atwan Abdulhakim Belhaj Abdulhakim Beyazyüz Abdülkadir Selvi Abdulkadir Şen Abdullah Aymaz Abdullah Büyük Abdullah Muradoğlu Abdullah Şanlıdağ Abdullah Sayar Abdullah Yıldız Abdüllatif Genç Abdulvehhab Bedirhan Abdulvehhap El- Efendi Abdurahim Karakoç Abdurrahman Dilipak Abdurrahman Raşid Abdüssettar Kasım Adam LeBor Adel Safty Adem Güneş Adem Özköse Adem Palabıyık Adem Yavuz Arslan Adil Özyiğit Adnan Boynukara Adnan Fırat Adnan Küçük Adnan Tanrıverdi Ahmed Kalkan Ahmed Mansur Ahmed Müfik Zeydan Ahmed Şahin Ahmed Yusuf Ahmet Altan Ahmet Amrabi Ahmet Ay Ahmet Başpehlivan Ahmet Demirhan Ahmet Düzgün Ahmet Gündel Ahmet İnsel Ahmet Kekeç Ahmet Kurucan Ahmet Maruf Demir Ahmet Murat Kaya Ahmet Örs Ahmet Selim Ahmet T. Kuru Ahmet Taşgetiren Ahmet Toprak Ahmet Turan Alkan Ahmet Varol Ahmet Yaman Ahmet Yasin Elki Ahmet Yıldız Akif Beki Akif Emre Akın Özçer Ala Elami Alain-Gerard Slama Alaln Frachon Alexander Adler Ali Abunimah Ali Akel Ali Atıf Bir Ali Balcı Ali Bayramoğlu Ali Bedvan Ali Bulaç Ali Değirmenci Ali El Heyl Ali Emre Ali Erkan Kavaklı Ali Ferşadoğlu Ali Gözcü Ali H. Aslan Ali İhsan Aydın Ali İhsan Karahasanoğlu Ali Köse Ali L. Karaosmanoğlu Ali Muhammed Fahru Ali Murat Yel Ali Nur Kutlu Ali Öner Ali Rıza Gafuri Ali Soylu Ali Tarakçı Ali Ünal Ali Yaşar Sarıbay Ali Yurttagül Alian Gresh Alin Özinian Alparslan Nas Alper Ecer Alper Görmüş Altan Algan Altan Tan Aluf Benn Amira Hass Andreu Misse Andrew Finkel Antony Lerman Ardan Zentürk Asım Öz Asım Yenihaber Aşkın Yıldız Aslan Değirmenci Aslı Ateş Kaya Aslı Aydıntaşbaş Atılgan Bayar Atilla Özdür Atilla Yayla Avni Özgürel Aydın Ayar Ayhan Aktar Ayhan Bilgen Ayhan Bilgin Ayhan Demir Ayşe Böhürler Ayşe Hür Ayşe Kadıoğlu Ayşe Karabat Aytekin Yılmaz Aziz Avar Aziz Üstel Bahadır Kurbanoğlu Barbaros Altuğ Barış Ünlü Baskın Oran Basri Özgür Bejan Matur Bekir Berat Özipek Bekir Çınar Bekir Gür Bekir L. Yıldırım Bengin Boti Berdal Aral Beril Dedeoğlu Berna Müküs Kaya Beşir Ayvazoğlu Beşir Musa Nafi Beytullah Emrah Önce Bilal El Hasan Bilal Medeni Bilal Sambur Bill Van Auken Birol Akgün Bülent Gökgöz Bülent Keneş Bülent Korucu Bülent Şahin Erdeğer Bünyamin Sevim Burhan Kavuncu Burhanettin Duran Büşra Bulut Büşra Erdal Cahit Koytak Can Acun Can Dündar Celal Kazdağlı Cem Küçük Cemal Fedayi Cemal Uşşak Cemil Ertem Cemil Koçak Cemile Bayraktar Cenap Çakmak Cengiz Alğan Cengiz Çandar Cengiz Duman Cengiz Güleç Ceren Kenar Çetin Diyar Cevher İlhan Cevheri Güven Ceyda Karan Christopher Hitchens Cihad El Hazin Cihad El Zeyn Cihan Aktaş Coşkun Uzun Cumali Önal Cüneyt Arvasi Cüneyt Özdemir Cüneyt Toraman D. Mehmet Doğan Davud el Basri Davut Dursun Defne Samyeli Demet Tezcan Demiray Oral Derya Güney Derya Sazak Didier Billion Dilek Yaraş Doğu Ergil Dounia Bouzar Doyle McManus Dr. Sivilay Genç (Abla) Dücane Cündioğlu Duncan Campbell Duran Kömürcü E. Fuat Keyman Ebubekir Sifil Ece Temelkuran Ekrem Dumanlı Ekrem Kızıltaş Elif Çakır Emin Kamuriye Emin Pazarcı Emine Uçak Emir Taheri Emrah Usta Emre Aköz Emre Ünal Emre Uslu Emre Yetkin Emrullah İşler Engin Ardıç Engin Şahin Enver Alper Güvel Enver Gülşen Enver Salih El Hatib Enver Tok Erdal Eker Erdal Güven Erdal Yavuz Erem Şentürk Ergun Babahan Ergün Çapan Ergun Özbudun Ergün Yıldırım Erhan Afyoncu Erhan Başyurt Erhan Çelik Eric Fottorino Erkam Beyazyüz Erkam Kuşçu Erkan Tan Erol Göka Erol Katırcıoğlu Ersen Akyıldız Ersoy Dede Ertuğrul Özkök Eser Karakaş Esra Elönü Esra Saraç Ay Eşref Günaydın Etyen Mahçupyan Eymen Halid Eyüp Oral Eyüp Sabri Togan Fadime Özkan Fahim Hüseyin Fahrettin Altun Fahrettin Şendur Fahrettin Sümer Faik Akçay Faruk Beşer Faruk Çakır Faruk Köse Faruk Mağat Fatih Böhürler Fatih Sevgili Fatih Sevimli Fatih Tezcan Fatma Gülbahar Mağat Fatma K. Barbarosoğlu Fatma Sel Turhan Favaz A. Gerges Fayez Reşid Fehim Taştekin Fehmi Huveydi Fehmi Koru Ferhat Kentel Fethi Turan Fevaz Elacemi Fevzi Zülaloğlu Feyza Gümüşlüoğlu Fikret Başkaya Fikret Bila Fikret Ertan Fikri Akyüz Fikri Türkel Fırat Toprak Fuad Hüseyin Fuad Matar Fuat Değer Fuat Uğur Furkan Aydıner Furkan Azeri G. Bagheri Moghaddam Garip Turunç Gassan İsmail Georges Malbrunot Gerhard Zwerenz Gideon Levy Gideon Rachman Gilles Dorronsoro Gökhan Bacık Gökhan Ergöçün Gökhan Karabulut Gökhan Özcan Gökhan Tokatlıoğlu Graham Watson Guillaume Perrier Gülay Göktürk Gülşen Demirkol Özer Gültekin Avcı Gün Zileli Günay Bulut Güney Uzun Gürbüz Özaltınlı H. Gökhan Özgün Hacı Duran Hadi Özışık Hadi Uluengin Hakan Albayrak Hale Beyza Avcı Halid El Sercani Halil Berktay Halil Çelik Halil El Enani Halime Gerçek Halime Kökçe Halit Çağdaş Haluk Çetin Haluk Özdalga Hamdullah Öztürk Hamit Saferi Hamza Aktan Hamza Al Hamza Er Hamza Türkmen Hani el-Masri Hanin Zuabi Hasan Aksay Hasan Bülent Kahraman Hasan Celal Güzel Hasan Cemal Hasan Ebu Talib Hasan Hanefi Hasan Kaçan Hasan Karakaya Hasan Kösebalaban Hasan Öztürk Hasan Tevfik Çağlar Hasan Yücel Başdemir Haşim Ay Haşmet Babaoğlu Hatem Ete Hayrettin Karaman Hayrullah Hayrullah Hazım Mübidan Hekimoğlu İsmail Hekimoğlu S. Özcan Hélène Flautre HenrI Barkey Herkül Millas Heyfa Zenkana Hikmet Genç Hilal Elver Hilal Kaplan Hilal Yazıcı Hilary Anderson Hilmi Musa Hilmi Yavuz Hıncal Uluç Hüda Elhüseyni Hülya Şekerci Hüseyin Akın Hüseyin Alan Hüseyin Altınalan Hüseyin Bayçöl Hüseyin El Revaşada Hüseyin Gülerce Hüseyin Hatemi Hüseyin Kalaycı Hüseyin Karaca Hüseyin Öztürk Hüseyin Şubukşi Hüseyin Yaman Hüseyin Yayman Hüseyin Yıldırım Hüseyin Yılmaz Hüsnü Mahalli Hüsnü Yazgan Ian Black İbrahim El Beyumi Ganim İbrahim Garaybe İbrahim Kahveci İbrahim Karagül İbrahim Kiras İbrahim Öztürk İbrahim Sediyani İbrahim Tenekeci İbrahim Tığlı İdil Önemli İdris Saruhan İhsan Aktaş İhsan Bal İhsan Çaralan İhsan Dağı İhsan Işık İhsan Süreyya Sırma İlhan Kaya İlyas Harfuş İman Kürdî Immanuel Wallerstein İnayat Bunglawala İqbal Sıddıqi İrfan Yıldırım İshak Torun İsmail Azeri İsmail Ceyran İsmail Kılıçarslan İsmail Kılınç İsmail Küçükkaya İsmail Numan Telci İsmail Özgüven İsmail Yaşa İsmet Berkan İyad ed Duleymi İyad El Duleymi İyad El-Kara İzak Laor Jean Doucet Jessica Berns Johann Hari John Pilger John. L. Esposito Jonathan Geffen Jonathan Steele Joost Lagendijk Jorn Madlien Kadir Üstün Kayahan Uygur Kazım Güleçyüz Kemal Burkay Kemal Habib Kemal Öztürk Kenan Alpay Kerim Balcı Kevser Çakır Kılıç Buğra Kanat Kirsten Schlüter Kishore Mahbubani Koray Çalışkan Koray Düzgören Kudret Köseoğlu Kürşat Ateş Kürşat Bumin Kurtuluş Tayiz Lale Kemal Lale Sarıibrahimoğlu Lars Akerhaug Levent Köker Leyla İpekçi Lokman Doğmuş Lütfü Oflaz Lütfü Özşahin M. Ali Kaçmaz M. Ali Yıldız M. Emin Kazcı M. Emin Yıldırım M. Ertuğrul Yücel M. Hasip Yokuş M. Mücahit Küçükyılmaz M. Naci Bostancı M. Nedim Hazar M. Said İpek M. Şükrü Hanioğlu Madeleine Bunting Mahir Yeşildal Mahmud El Meşhadani Mahmud El Mubarek Mahmud Er Reymavi Mahmut Akpınar Mahmut Osmanoğlu Mahmut Övür Mahmut Yavuz Markar Esayan Markus Ürek Maruf Çetin Mazhar Bağlı Mazin Hammad Medaim Yanık Mehmed Kürşad Atalar Mehmet Ali Aslan Mehmet Ali Birand Mehmet Ali Gökaçtı Mehmet Ali Tekin Mehmet Altan Mehmet Atak Mehmet Baransu Mehmet Barlas Mehmet Bekaroğlu Mehmet Çağdış Mehmet Göktaş Mehmet Görmez Mehmet Gündem Mehmet Kamış Mehmet Koçak Mehmet Metiner Mehmet Ocaktan Mehmet Öztunç Mehmet Pamak Mehmet Şeker Mehmet Yılmaz Mehtap Yılmaz Mekselina Leheng Melih Altınok Memduh Özdemir Memduh Taha Mensur Akgün Merve Kavakçı Merve Şebnem Oruç Mete Çubukçu Metin Heper Mevlüt Uyanık Mevlüt Yurtseven MIck Dumper Mihdi Perinçek Mine Alpay Gün Mithat Sancar Mücahit Bilici Mücahit Gökduman Mücahit Küçükyılmaz Muhammed Ali Atasi Muhammed Berhume Muhammed El Herefi Muhammed el Semmak Muhammed Halife Muhammed Harrub Muhammed Hatemi Muhammed Hüseyin Fadlullah Muhammed Muhtar Şankiti Muhammed Nureddin Muhammed Sadık El-Hüseyni Muhammed Said İdris Muhammed Salih El Musfir Muhammed Seyid Said Muhammed Yıldırım Muhsin Kızılkaya Muhsin Meriç Muhsin Önal Mengüşoğlu Mukadder Değirmenci Mümtazer Türköne Münevver Sofuoğlu Münir Şefik Murat Aksoy Murat Aydoğdu Murat Belge Murat Çiçek Murat Güzel Murat Kayacan Murat Kurt Murat Özer Murat Şirin Murat Ülek Murat Yetkin Murat Yılmaz Murat Yılmaztürk Musab Can Musab Kırca Müşari El Zayidi Musib Naimi Müslim Coşkun Mustafa Akgün Mustafa Akyol Mustafa Armağan Mustafa Atav Mustafa Bulur Mustafa Erdoğan Mustafa Karaalioğlu Mustafa Kartoğlu Mustafa Kutlu Mustafa Öcal Mustafa Özcan Mustafa Özel Mustafa Şahin Mustafa Şentop Mustafa Siel Mustafa Ulusoy Mustafa Ünal Mustafa Ünaldı Mustafa Yalçıner Mustafa Yılmaz Mustafa Yusuf El-Ledâvi Mustafa Zeyn Mutlak Elmariti Mutlu Tönbekici Nabi Yağcı Naciye Gönç Nagehan Alçı Namık Çınar NaomI Wolf Nasuhi Güngör Naveed Ahmad Nazan Bekiroğlu Nazife Şişman Nazlı Ilıcak Necdet Şen Necmettin Asma Necmettin Turinay Nehir Aydın Gökduman Neve Gordon Nevzat Bayhan Nevzat Tarhan Nicholas D. Kristof Nihal Bengisu Karaca Nihat Bengisu Nisa Nur Ayar Noam Chomsky Nuh Gönültaş Nuh Yılmaz Nur Beier Nuray Kayacan Nuray Mert Nuri Elibol Nuri Yurdusev Nuriye Akman Nusret Çiçek Oliver MIles Omar Ashour Ömer Baş Ömer Faruk Gergerlioğlu Ömer Kılıç Ömer Laçiner Ömer Lekesiz Ömer Lütfi Mete Ömer Özkaya Ömer Serdaroğlu Ömer Şevki Hotar Ömer Taşgetiren Önder Aytaç Onur Bilge Kula Oral Çalışlar Orhan Gazi Ertekin Orhan Kemal Cengiz Orhan Miroğlu Osman Akkuşak Osman Akyıldız Osman Atalay Osman Can Osman Özsoy Osman Sevim Osman Zengin Oya Baydar Oytun Orhan Özcan Hıdır Özlem Albayrak Özlem Zengin Öznur Sevdiren Patrick Cockburn Patrick Seale Paul Craig Roberts Paul Vallely Pelin Cengiz Peren Birsaygılı Perihan Mağden Peter Hallward Pierre Rouselins Pınar Selek R. Scott Appleby Ragıp Zarakolu Rakan El Mecali Ramazan Balcı Ramazan Çelikal Ramazan Kayan Ramazan Keskin Ramazan Rasim Ramazan Yazçiçek Ramazan Yıldırım Rande Takuyiddin Rannie Amiri Rasim Ozan Kütahyalı Rasim Özdenören Raziye Nur Özköse Recep Kaymakcan Recep Korkut Refat Nasif Reşad İlyasov Reşat Petek Resul Tosun Richard Falk Richard Gott Ridha Kéfi Rıdvan Çeliköz Rıdvan Elseyyid Rıdvan Kaya Rıdvan Ziyade Robert A. Pape Robert Fisk Roger Cohen Ronald P. Sokol Roni Margulies Ruşen Çakır Ruth Harris Saad Muhyu Saadet Oruç Şaban Enteroğlu Şaban Kardaş Şaban Piriş Sabiha Ateş Alpat Sabiha Çimen Sadık Aydın Sadık Ünay Saffet Köse Şahin Alpay Saib Harib Sait Alioğlu Sait Şahin Salih El Aşgar Salih El Kallab Salih Tuna Sami Gören Sami Hocaoğlu Sami Selçuk Sami Suruş Şamil Tayyar Samir Salha Satığ Nureddin Seda Şimşek Sedat Laçiner Sefer Turan Şefik Sevim Selahaddin E. Çakırgil Selçuk Gültaşlı Semih İdiz Semih Saab Semir Cebur Semir Said Semira Receb Şemlan Yusuf İsa Senai Demirci Şener Aktürk Şengül Çelik Şengül Şenol Şenol Kaluç Serdal Benli Serdar Akinan Serdar Arseven Serdar Bülent Yılmaz Serdar Demirel Serdar Kaya Serdar Turgut Şeref Oğuz Seumas Milne Sevan Nişanyan Sevilay Yükselir Şevki Yılmaz Seyid Zehra Sezai Arıcıoğlu Sezgin Tanrıkulu Shlomo Brom Sibel Eraslan Silke Hasselmann Simon Jenkins Simon Tisdall Sinan Ceran Sinan Kılıçkaya Sinan Ön Sırrı Süreyya Önder Stephen M. Walt Steven A. Cook Suat Yıldırım Süheyb Öğüt Şükran Yaşar Şükrü Hanioğlu Şükrü Hüseyinoğlu Süleyman Ceran Süleyman Sargın Süleyman Seyfi Öğün Süleyman Yaşar Sümeyye Demir Sümeyye Ganuşi Süreyya Su Symi Rom-Rymer Taha Akyol Taha Kıvanç Taha Özhan Tamer Korkmaz Taner Akçam Taner Kılıç Tanıl Bora Tanju Tosun Tarhan Erdem Tarık Ali Tarık El-Humeyid Tarık Ramazan Tarık Toros Tarkan Zengin Telesiyej Temel İskit Teodora Doni Thomas L. FrIedman Tony Karon Turgay Uzun Ty Mccormick Ufuk Aktaşlı Ufuk Çoşkun Ufuk Ulutaş Uğur Kömeçoğlu Ulvi Saran Ümit Cizre Ümit İzmen Ümit Kardaş Ümit Kıvanç Ümit Kurt Umur Talu Ureyb El Rentavi Uri Avnery Vahap Coşkun Vahdettin İnce Vahid Abdulmecid Vedat Bilgin Velid El Zübeydi Velid Müveyhid Velid Salem Veysel Ayhan William Pfaff Wu’er Kaiksi Yağmur Atsız Yakup Aslan Yakup Köse Yalçın Akdoğan Yalçın Arıcıoğlu Yalçın Çetinkaya Yalçın İçyer Yaşar Süngü Yaşar Yavuz Yasemin Çongar Yasemin Güleçyüz Yaser ez Zeatira Yasin Aktay Yasin Doğan Yasin Şafak Yavuz Bahadıroğlu Yener Dönmez Yiğit Bulut Yıldıray Oğur Yıldırım Türker Yıldız Ramazanoğlu Yılmaz Bilgen Yılmaz Çakır Yılmaz Ensaroğlu Yücel Özdemir Yüksel Taşkın Yunus Akbaba Yunus Önsever Yusuf Çağlayan Yusuf Devran Yusuf Gezgin Yusuf Kaplan Yusuf Munayyer Yusuf Şahin Yusuf Şevki Hakyemez Yusuf Tekin Yusuf Ziya Cömert Zafer Yörük Zeev Sternhell Zehra Ergül Zehra Türkmen Zeki Savaş Zeynep Ülkü Taşyürek Zühtü Arslan Zvi Bar’el