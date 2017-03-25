Kassam Tugay Komutanı Fukaha İçin Büyük Cenaze Töreni

»Ana Sayfa»Filistin
25.03.2017 16:24
Kassam Tugay Komutanı Fukaha İçin Büyük Cenaze Töreni
Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu şehit olan Mazin Fukaha için cenaze töreni düzenlendi.

Fukaha'nın naaşı, Gazze'deki Eş-Şifa Hastanesi'nden alınarak Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın eşliğinde cenaze namazı kılınmak üzere camiye götürüldü.

İslami Direniş Hareketi Hamas, askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Mazin Fukaha'nın öldürülmesinden İsrail'i sorumlu tuttu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile 2011 yılında imzalanan esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılan Fukaha'nın dün akşam Gazze'de suikast sonucu öldürülmesi kınandı.

Açıklamada, "Bu iğrenç suikasttan siyonist işgal güçleri ve yerli işbirlikçileri sorumludur. Esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılan Fukaha, Batı Şeria'daki Kassam Tugayları'nın kahramanlarından ve Filistin halkının mücahitlerinden biridir. İşgal güçleri mücahitlerin kanlarının heder olmayacağını bilmelidir. Hamas, bu suçlar karşısında nasıl davranacağını iyi bilir." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bizm, Fukaha'nın dün akşam Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva bölgesindeki evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu şehit olduğunu bildirmişti.

FUKAHA KİMDİR?

Batı Şeria'nın Tubas beldesinde 1979 yılında dünyaya gelen Mazin Fukaha, En-Necah Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan bilgilere göre, üniversite eğitimi sırasında Kassam Tugayları'na katılan Fukaha, daha sonra Batı Şeria'daki askerlerin eğitimiyle ilgili birimin başına geçti.

Kassam Tugayları'nın Batı Şeria'daki en önemli komutanı Fukaha, İsraillilere karşı birçok eylemin "planlayıcısı ve azmettiricisi" olduğu iddiasıyla Ağustos 2002'de İsrail tarafından tutuklanarak 9 kez müebbet ve 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haaretz, İsrail hapishanelerinde 9 yıl kaldıktan sonra 2011 yılındaki esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılarak Gazze'ye gönderilen Fukaha'nın adının İsrail ordusunun "tasfiye edilecekler" listesinde yer aldığını yazmıştı.

Hamas ile İsrail arasında 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık olarak bin 27 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

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