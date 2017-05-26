Kassam Komutanının Katili Gazze’de İdam Edildi!

Gazze’deki İçişleri Bakanlığı, Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları’nın komutanlarından Mazin Fukaha’nın suikastinden doğrudan sorumlu kişi hakkında verilen idam kararının uygulandığını duyurdu.

AA’da yer alan habere göre, bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fukaha suikastini gerçekleştiren ve düşman (işgalci İsrail) adına casusluk yapan A.L’nin (38) idam edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, suikastten sorumlu 3 kişinin idam edileceğini duyurmuştu. Diğer iki kişinin de idam edilmesi bekleniyor. Bakanlık, A.L’nin 16 Mayıs’ta yakalandığını duyurmuştu.

İşgalci İsrail ile 2011’de imzalanan esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılan Kassam Tugayları’nın komutanlarından Mazin Fukaha, 24 Mart’ta Gazze’nin güneyindeki Tel el-Heva bölgesinde açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.