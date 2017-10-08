Kaspersky’ın NSA’den Veri Çaldığı İddia Edildi

Rusya merkezli siber güvenlik şirketi Kaspersky'ın, ABD'nin istihbarat teşkilatı NSA'den veri çaldığı iddia ediliyor. Kaspersky yetkilileri söz konusu iddiaları reddetse de ABD, kendi ülkesinde uygulamaya ambargo uygulamaya devam ediyor.

1997 yılında Eugene Kaspersky tarafından kurulan güvenlik şirketi, dünya çapında kullanılan en yaygın antivirüs programlarından biri olan Kaspersky'ı üretiyor.

ABD ile Rus Kaspersky şirketi arasındaki gerilim tırmanıyor. Geçtiğimiz aylarda ABD’deki kullanıcılara siber güvenlik şirketi Kaspersky’ın ürünlerinin kullanılmaması tavsiyesinde bulunan ABD, bu kez de Kaspersky’ın NSA’den veri çaldığını iddia etti.

ABD’nin istihbarat teşkilatı NSA’deki (Ulusal Güvenlik Ajansı) bazı bilgisayarlarda Kaspersky uygulamasının bulunduğu ve bu uygulama üzerinden NSA verilerinin çalındığı ifade edildi. ABD’li yetkililer, çalınan veriler hakkında ise bilgi vermekten kaçındı.

Kaspersky CEO‘su Eugene Kaspersky’ın, NSA‘den veri çalmış olduklarına dair resmi bir kanıt bulunmadığını ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamasına rağmen; sorunu keşfeden Taviz Ormandy, Kaspersky'nin bu sorundan kaynaklanan hataları incelememesinden dolayı şaşırdığını belirtmiş ve Kaspkersky'nin bunu fark etmemiş olması inanılmaz demişti.

Antivirüs programları telemetri verilerini merkez sunucularına düzenli olarak gönderiyor. Bu olayda sunucuların Rusya'da bulunması normal. Veriler SSL ile şifrelense de Rus ajanlar bu şifrelemeyi kırmayı başardıysa, Kaspersky'nin veya aracının haberi olmadan veriye ulaşmış olabilir.(Yeni Şafak)