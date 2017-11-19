Kasım Süleymani’nin Yardımcısı Öldürüldü

AA’nın İran medyasına dayandırdığı haberine göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kasım Süleymani’nin yardımcısı olduğu belirtilen Hayrullah Samadi, Suriye’de öldürüldü.

Samadi’nin, Suriye’nin Deyrizor iline bağlı Bukemal ilçesindeki çatışmalarda, havan topu patlaması sonucu ağır yaralandığı ve cephe arkasına nakledildiği sırada öldüğü kaydedildi.

İran’ın Zencan eyaletinin emekli komutanlarından olduğu ifade edilen Samadi’nin, Suriye’de, Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı birliklerde tabur komutanı olarak görev yaptığı ifade edildi.

Resmi olmayan verilere göre, Suriye’deki çatışmalarda öldürülen İran’a bağlı asker sayısının 2 bin 400 civarında olduğu belirtiliyor.