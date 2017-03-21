Kars’taki ByLock Operasyonu: 10 Kişi Tutuklandı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
21.03.2017 14:21
Kars’taki ByLock Operasyonu: 10 Kişi Tutuklandı
Kars’ta Gülen örgütüne yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları iddia edilerek gözaltına alınan 14 zanlıdan 10’u tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülen örgütüne yönelik soruşturma yürüten Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, haklarında gözaltı kararı çıkartılan ve aralarında doktor, veteriner, mühendis ile memurların da bulunduğu 16 kişiden 14’ünü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

AA’da yer alan habere göre, zanlılardan 10’u örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları gerekçesiyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 kişi ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi ise aranıyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hükümetten Alman İstihbaratına Tepki: 'Acaba İş Birliği mi Yaptınız?'19 Mart 2017 Pazar 14:13
  • HSYK 202 Hakim ve Savcıyı Meslekten İhraç Etti18 Mart 2017 Cumartesi 02:56
  • 15 Temmuz Sonrası 6 Bin 511 Kişi TSK'dan İhraç Edildi17 Mart 2017 Cuma 18:37
  • FETÖ’den Yargılanan Hava Harp Okulu Öğrencilerinden 69’u Tahliye Edildi17 Mart 2017 Cuma 17:03
  • Ankara'daki FETÖ Soruşturmasında 42 Tutuklama16 Mart 2017 Perşembe 23:33
  • Samsun İstinaf Mahkemesinden İlk FETÖ Kararı16 Mart 2017 Perşembe 14:24
  • Doğan Medya İşgâline 3'er Kez Müebbet İstemi16 Mart 2017 Perşembe 12:14
  • İzmir'de 'Bylock' Kullandığı Tespit Edilen 52 Asker Tutuklandı16 Mart 2017 Perşembe 00:20
  • Kayseri’deki ‘FETÖ’ Operasyonu: 20 Eski Polis Gözaltına Alındı15 Mart 2017 Çarşamba 15:27
  • Anadolu Üniversitesi'ne Yönelik FETÖ Operasyonunda 17 Tutuklama15 Mart 2017 Çarşamba 03:15
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Çorum’dan Mustafa Kerim-Şerife Üngör Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    Bağcılar’dan Hamit Geçer Kardeşimizin Ablası Vefat Etti
    Van’dan Turgut Kul Kardeşimizin Babası Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim