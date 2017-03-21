Kars’taki ByLock Operasyonu: 10 Kişi Tutuklandı
Kars’ta Gülen örgütüne yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları iddia edilerek gözaltına alınan 14 zanlıdan 10’u tutuklandı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülen örgütüne yönelik soruşturma yürüten Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, haklarında gözaltı kararı çıkartılan ve aralarında doktor, veteriner, mühendis ile memurların da bulunduğu 16 kişiden 14’ünü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
AA’da yer alan habere göre, zanlılardan 10’u örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları gerekçesiyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 kişi ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi ise aranıyor.
Etiketler: gülen örgütü, bylock, kars
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