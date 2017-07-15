Kars’ta Cuntacı 16 Askerin Cezası Kesinleşti

Kars'ta, darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları gerekçesiyle yargılanan 16'sı tutuklu 17 askeri personelden aralarında örgütün sözde "sıkıyönetim komutanı" ve dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Avcı ile aynı komutanlığın eski Kurmay Başkanı Yarbay Serkan Polat ve eski 2. Tank Tabur Komutanı Yarbay Nihat Uçan'ın da olduğu 16'sı, 18 yıl 9 aydan ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, eski askeri personel olan tutuklu sanıklar Ali Avcı, Serkan Polat, Nihat Uçan, Erdinç Serçe, Muslih İpekliler, Ali Ercan Ormanoğlu, Emrah Akça, Haydar Küreş, Harun Doğanay, Sami Büberci, Çetin Aydoğan ve Ferhat Demirci'nın yanı sıra tutuksuz yargılanan İbrahim Erhan Akça hazır bulundu.

Eski askeri personel olan diğer sanıklar Eyüp Ağbağ, Osman Atlı, Cemal Sudaş ve Süleyman Koç da tutuklu bulundukları Van T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanıklardan Ali Avcı, avukatı duruşmada bulunmadığı gerekçesiyle savunma yapmadı.

Eski Binbaşı Erdinç Serçe ise hakkındaki suçlamaları reddederek, "Darbeci, terörist değilim. Çevik Kuvveti almaya gitmedik. Olağanüstü durumlarda resmi görevim olduğu yere ise beni Avcı görevlendirdi. Darbe olduğunu düşünmedim, suç işleme kastım yoktu. Sıkıyönetim emriyle daha önce karşılaşmadım. Kimseye kanunsuz bir emir vermedim. Beraatımı istiyorum." diye konuştu.

Eski Yarbay Ali Ercan Ormanoğlu da 15 Temmuz'da sözde sıkıyönetim emrini görmediğini, komutanın verdiği kararlar doğrultusunda hareket ettiğini öne sürdü.

Nihat Uçan, "Avcı'nın verdiği emirleri yaptım. 'Şu kadar tank çıkar' dedi, ben de çıkarttım. Olayların terör saldırısı olabileceğini düşündüm." diyerek suçsuz olduğunu iddia etti.

Aralarında dönemin Kurmay Başkan olan eski Yarbay Serkan Polat'ın da olduğu diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları reddederek davadan beraat talebinde bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Dava darbe teşebbüsünün birinci yılında karara bağlandı

Davayı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden tam bir yıl sonra karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan eski Tuğgeneral Ali Avcı'ya "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, eski yarbaylar Serkan Polat ile Nihat Uçan'a ise aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra "kamu malına zarar verme" suçundan da 6 yıl hapis cezası verdi.

Sanıkların cezalarında bazı nedenlerle indirim ya da artırım yapan heyet, diğer sanıklardan Erdinç Serçe, Haydar Küreş, Ferhat Demirci, Sami Büberci, Muslih İpekliler, Ali Ercan Ormanoğlu, Çetin Aydoğan ve Harun Doğanay'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet, Süleyman Koç ve Osman Atlı'ya yirmişer yıl, Cemal Sudaş, Emrah Akça ve Eyüp Ağbağ'a ise aynı suçtan on sekiz yıl dokuzar ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyetinin kararında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istenen sanıklara, sadece "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ceza verilebileceği belirtildi.

Benzer suçlardan tutuksuz yargılanan İbrahim Erhan Akça'nın ise delil yetersizliğinden beraatına hükmedildi.