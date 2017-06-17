Kars İl Jandarma Komutanı Albay Güngör ve Binbaşı Talay Tutuklandı

Kars'ta, darbe girişimine karıştıkları iddia edilen ve İl Jandarma Komutanlığında görevli 11 sanığın yargılandığı davada, tutuksuz yargılanan İl Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör ile Binbaşı Ömer Talay'ın tutuklanmasına karar verildi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, tutuklu yargılanan eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Kamil Öztürk, eski Yüzbaşı Ömer Şener, eski Üsteğmen Levent Saka, eski astsubay Murat Aydoğmuş ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan tutuksuz sanıklar Kars Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör ve Binbaşı Ömer Talay ile diğer tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Kars Adliyesi'nde daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada, sanık avukatları ile tanıklar da yer aldı.

Duruşmada, tek tek dinlenen sanıklar önceki beyanlarını tekrar ederek, haklarındaki suçlamaları reddetti. Duruşmada 13 tanığın ifade vermesi sonrası sanık avukatları dinlendi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin FETÖ ile bağlantısının bulunmadığını, asker olmaları nedeniyle kendilerine gelen emirleri uyguladıklarını savunarak, tahliye ve beraat talep etti.

Daha sonra duruşmaya, duruşma savcısı olarak katılan Kars Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, mütalaasını açıkladı.

Başsavcı Durmuş, toplanan deliller ve delillerin karartılması ihtimalinin de dikkate alınarak, halen görevde olan İl Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör ile Binbaşı Ömer Talay'ın tutuklanmasını talep etti.

Ara karar

Ara kararını açıklayan 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Saffet Murat Kasapoğlu başkanlığındaki mahkeme heyeti, Albay Güngör ile Binbaşı Talay'ın tutuklanmasına karar verdi. Davada böylece tutuklu yargılanan sanık sayısı 6'ya yükseldi.

Heyet, diğer tutuklu sanıkların da tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası Albay Güngör ile Binbaşı Talay, polislerce sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine götürüldü.

Duruşma sebebiyle adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İddianameden

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, darbe girişiminde bulundukları ve örgütle ilişkili oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Kars İl Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör ile Binbaşı Ömer Talay'ın da aralarında bulunduğu 11 askeri personel sanık sıfatıyla yer alıyor.

Sanıklar arasında eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Kamil Öztürk, eski Yüzbaşı Ömer Şener, eski Üsteğmen Levent Saka, eski Astsubay Murat Aydoğmuş da bulunuyor.

İddianamede, İl Jandarma Komutanlığı personelinin darbe teşebbüsünün Kars ayağının planlandığı Tugay Komutanlığındaki toplantıya katıldığı, 14. Mekanize Piyade Tugayında görevli ve olay tarihinde Kağızman üs bölgesinde bulunan eski Yarbay Harun Doğanay'ın da darbe teşebbüsüne katılmak için Kars'a getirildiği belirtiliyor.

Tutuklu sanıklardan Üsteğmen Levent Saka'nın iddianamede yer alan ifadesinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında bir grup askerin darbe girişiminin yaşandığı gece İl Emniyet Müdürlüğünün elektriklerinin kesilmesi için görevlendirildiğini, kendisine de bunlara yardımcı olması için talimat verildiğine ilişkin itirafları yer alıyor.

Saka'nın şu ifadeleri dikkat çekiyor:

"Yarbay Kamil Öztürk beni aradı, 14. Mekanize Piyade Tugayından 2 ZPT aracının geleceğini, bunların Emniyet Müdürlüğünün yanındaki trafodan elektrik kesmekle görevlendirildiğini, jandarmadan da bu ekibe yardımcı olmam gerektiği konusunda bana talimat verdi. Ben bu talimatı kabul etmedim, o da bana inatla benim gitmemi emretti. Trafodan anlamadığımı söyledim. O da bana 'Anlayan birini bul da git o zaman' diye emir verdi."

İddianamede, darbe girişimine katılmakla suçlanan Albay Güngör'ün yanı sıra eski Yarbay Öztürk, Binbaşı Talay, eski Yüzbaşı Şener, eski Üsteğmen Saka, eski astsubay Aydoğmuş'un da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 11 İl Jandarma Komutanlığı mensubu hakkında, "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "terör örgütü üyesi olmak" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

AA