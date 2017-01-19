Karlov'un Öldürülmesi Soruşturmasında 2 Kişi Tutuklandı

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19.01.2017 00:50
Karlov'un Öldürülmesi Soruşturmasında 2 Kişi Tutuklandı
Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan biri polis memuru 2 kişi, tutuklandı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan biri polis memuru 2 kişi, örgüt üyeliği suçundan tutuklandı.

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