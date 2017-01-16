Karlov’u Öldüren Altıntaş Kimsesizler Mezarlığına Defnedildi!

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş’ın cenazesi kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 19 Aralık 2016 Pazartesi akşamı Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldürdükten sonra polisler tarafından vurulan Mevlüt Mert Altıntaş’ın cenazesi, ailesi tarafından yasal süre dolmasına rağmen teslim alınmayınca geçen hafta Adlî Tıp Kurumu yetkililerince belediye ekiplerine teslim edildi.

AA’da yer alan habere göre, ekipler, cenazeyi 13 Ocak Cuma günü kimsesizler mezarlığına defnetti.