Kardan Aydınlık Sabahlara Adanan Bir Güzel Aile: Barakatiler

Murat Ayar, Üsküdar’da bulunan evlerinde vahşice katledilen Suriyeli kardeşlerimiz Orouba Barakati ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakati üzerinden Barakati ailesini bize tekrar hatırlatıyor:

“Üsküdar’da Suriyeli Anne Kız Evlerinde Katledildi!” haberini ilk duyduğumda aklıma hemen Sakarya’da vahşice katledilen yirmi yaşındaki Emani el-Rahmun ile 10 aylık erkek bebeği Halaf el-Rahmun geldi. Sonra daha 3 gün önce Mersin’de su sattığı plajda tam 25 bıçak darbesiyle katledilen Suriyeli minik muhacir 5 yaşındaki Muhammed geldi aklıma. Emani başını ırkçı, mülteci düşmanı siyasetçilerin çektiği anti-muhacir kampanyasının en zirve yaptığı dönemde katledildi. 5 yaşındaki Muhammed ise yine ana muhalefet partisi lideri de olan bir siyasinin fındık ücretindeki düşüklüğün sebebinin Suriyeli muhacirler olduğunu ilan etmesinin hemen akabinde katledildi. Ve ertesinde de yüreğimizi yaralayan Üsküdar’daki vahşi katliam!

Üsküdar’da katledilen Suriyeli muhacir kardeşlerimizin ise 60 yaşındaki Ouruba Barakat ile 22 yaşındaki kızı Halla Barakat. 2 isim de Baas çetesinin suçlarını dünyaya duyurmak için canla başla çalışıyorlardı.

“Barakat” ailesinin kardan aydınlık sabahlar için verdikleri ilk kurban da değildi bu iki hanım efendi. Filistin’den Suriye’ye, Türkiye’den Amerika’ya uzanan ve Allah rızası için verilen çabaların şehadetle taçlandığı uzun, trajik bir hikâye Barakati ailesinin yaşadığı.

Yazının Devamı >>>