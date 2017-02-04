Karaya Vuran Balinanın Midesinden 30 Plastik Torba Çıktı!
Norveç’te midesinde 30 civarında plastik torbanın bulunduğu belirtilen bir balinanın kayaya vurduğu bildirildi.
Norveç’te karaya vuran bir balinanın midesinden 30 plastik torba çıktı.
Otopsi işlemlerini yapan uzmanlar balinanın bağırsaklarının tamamen boş olduğunu açıkladı.
Balinayı suya koyarak hayata döndürme çalışmaları başarılı olmayınca balina kurşunlanarak öldürüldü.
Yapılan otopsi çalışmalarında balinanın midesinde 30 civarında plastik torba çıktı.
Norveçli yetkililer, denizlere atılan plastik çöplerin canlıların hayatına mal olduğuna dâir uyarıyı bir kez daha dile getirdi.
Geçen yıl Almanya’da karaya vuran 13 balinanın mide ve bağırsaklarının tamamen plastikle dolduğu ortaya çıkmıştı.
Kaynak: euronews
Etiketler: norveç, baliba, çevre kirliliği, hayvan hakları, deniz, okyanus, almanya
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