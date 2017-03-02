'Kararsızlar'a Yüklenmek Kime Ne Yarar Sağlar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumuna ilişkin, "Ortada ciddi bir kararsız kesim var" diye konuştu.

HAKSÖZ-HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ajansların aktardığına göre Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin "Ortada ciddi bir kararsız kesim var" diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bunları kararsız kalmaya sürükleyen nedenleri irdelemek yerine onlara adeta yüklenmeyi tercih etmesi dikkat çekici.

Mesela "‘Hayır’ın gideceği yer Kandil, ‘Hayır’ oyu eşittir çukur demektir" ifadesi şimdi "kararsızlar"ın kararsızlığını gidermiş mi oldu? Bu tür söylemler yerine gözlemlenen kararsız bir seçmen potansiyeli varsa bunun sebeplerinin derinliğine inilmesi ve ikna edilmeye çalışılması daha doğru olmaz mı?