'Kararsızlar'a Yüklenmek Kime Ne Yarar Sağlar?

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02.03.2017 14:14
'Kararsızlar'a Yüklenmek Kime Ne Yarar Sağlar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumuna ilişkin, "Ortada ciddi bir kararsız kesim var" diye konuştu.

HAKSÖZ-HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ajansların aktardığına göre Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin "Ortada ciddi bir kararsız kesim var" diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bunları kararsız kalmaya sürükleyen nedenleri irdelemek yerine onlara adeta yüklenmeyi tercih etmesi dikkat çekici.

Mesela "‘Hayır’ın gideceği yer Kandil, ‘Hayır’ oyu eşittir çukur demektir" ifadesi şimdi "kararsızlar"ın kararsızlığını gidermiş mi oldu? Bu tür söylemler yerine gözlemlenen kararsız bir seçmen potansiyeli varsa bunun sebeplerinin derinliğine inilmesi ve ikna edilmeye çalışılması daha doğru olmaz mı? 

"Kararsız" olduğu söylenen kitlelere karşı ikna edici ve kazanıcı bir dil kullanmak yerine onları adeta hedef haline getirici beyanlarda bulunmak kimseye bir şey kazandırmaz. Tam aksine bu tarz bir yaklaşım muhatap kişi ve kitlelerin hazır kıta tetikte bekleyen ve aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir hayrı olmayan "Reis'ten çok Reisçi" tayfa tarafından şeytanlaştırılmasını getirir bizden söylemesi!  

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