Karar’ın ‘İdlib’e Operasyon’ Haberleri Neye Hizmet Ediyor?

Haksöz Haber

Karar gazetesi Suriye’de yaşanan gelişmelerle ilgili olarak genelde duyarlı bir yayın politikası izliyor. Ama zaman zaman yaptığı haberler aynen Esed medyasının söylemini yansıtmakta.

Örneğin bugün internet sayfasında “Rusya’dan terör örgütüne ağır darbe: 850 militan öldürüldü” şeklinde tamamen Rus ordusunun ağzıyla yapılan yayın tek kelimeyle ayıp bir şey!

Daha ilginci ise bilhassa İdlib’e operasyon konusunun uzun bir zamandır Karar’da ısrarla gündemleştirilmesi. Hemen hepsi Hilal Öztürk imzasını taşıyan bu haberlerde Türkiye’nin İdlib’e askeri operasyon yapacağına dair iddialar tekrarlanıp durmakta.

Sonuçta bunların haber olduğu, sahaya yansıyan bilgilerin gazetecilerce dile getirilmesinin doğal olduğu iddia edilebilir ama eğer bugünkü gazetenin baş sayfasında yer aldığı şekliyle tüm bu İdlib haberleri “bölgeyi terörden temizleme” vurgusuyla yapılıyorsa bunun doğal karşılanması mümkün olamaz.