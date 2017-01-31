Karakoçan Belediyesi’ne Kayyum Atandı

Elazığ Valiliği’nce, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, Karakoçan Belediye Başkanlığı’na Kaymakam Cemil Sarıoğlu görevlendirildi.

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, Karakoçan Belediye Başkanı Burhan Kocaman hakkında Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan yürütülen kovuşturma nedeniyle Anayasa’nın 127. maddesinin dördüncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı tarafından dün görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, “Valilikçe 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesinin ikinci fıkrası ile 46. maddesi hükümleri kapsamında belediye başkan vekilliğine Karakoçan Kaymakamı Cemil Sarıoğlu görevlendirilmiştir.” denildi.