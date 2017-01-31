Karakoçan Belediyesi’ne Kayyum Atandı

»Ana Sayfa»Dünya
31.01.2017 11:50
Karakoçan Belediyesi’ne Kayyum Atandı
Elazığ Valiliği’nce, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, Karakoçan Belediye Başkanlığı’na Kaymakam Cemil Sarıoğlu görevlendirildi.

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, Karakoçan Belediye Başkanı Burhan Kocaman hakkında Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan yürütülen kovuşturma nedeniyle Anayasa’nın 127. maddesinin dördüncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı tarafından dün görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, “Valilikçe 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesinin ikinci fıkrası ile 46. maddesi hükümleri kapsamında belediye başkan vekilliğine Karakoçan Kaymakamı Cemil Sarıoğlu görevlendirilmiştir.” denildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Belçika’da 81 Mülteci Gözaltına Alındı!30 Ocak 2017 Pazartesi 16:41
  • Lavrov: Güvenli Bölge Oluşturulması Değerlendirilebilir30 Ocak 2017 Pazartesi 15:37
  • Müslüman Yolcular ABD Uçağına Alınmadı30 Ocak 2017 Pazartesi 15:02
  • İngiltere’de Trump’a Karşı 1 Milyon İmza30 Ocak 2017 Pazartesi 14:01
  • Çocuklardaki Konuşma Bozukluğunun İlacı Aile Desteği30 Ocak 2017 Pazartesi 14:00
  • Trump, Kral Selman ile Telefonda Görüştü30 Ocak 2017 Pazartesi 09:07
  • Duterte’den ABD’ye: Filipinler’de Silah Depolamayın30 Ocak 2017 Pazartesi 08:35
  • 4 Eyalet Mahkemesi Daha Başkanlık Kararnamesini Askıya Adı30 Ocak 2017 Pazartesi 08:25
  • Kanada'da Camiye Silahlı Saldırı: 6 Şehit30 Ocak 2017 Pazartesi 08:16
  • ABD'de 16 Eyaletten Trump'a Kınama30 Ocak 2017 Pazartesi 02:22
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim