Karakoçan Belediyesi’ne Kayyum Atandı
Elazığ Valiliği’nce, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, Karakoçan Belediye Başkanlığı’na Kaymakam Cemil Sarıoğlu görevlendirildi.
Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, Karakoçan Belediye Başkanı Burhan Kocaman hakkında Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan yürütülen kovuşturma nedeniyle Anayasa’nın 127. maddesinin dördüncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı tarafından dün görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.
Açıklamada, “Valilikçe 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesinin ikinci fıkrası ile 46. maddesi hükümleri kapsamında belediye başkan vekilliğine Karakoçan Kaymakamı Cemil Sarıoğlu görevlendirilmiştir.” denildi.
Etiketler: elazığ, karakoçan belediyesi, burhan kocaman, cemil sarıoğlu
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Karakoçan Belediyesi’ne Kayyum AtandıElazığ Valiliği’nce, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, Karakoçan Belediye Başkanlığı’na Kaymakam Cemil Sarıoğlu görevlendirildi.
Avusturya'da Burka Yasağı Programa AlındıAvusturya'da koalisyon parti sözcüleri ülkede Müslümanların taktığı yüzü tamamen örten burkanın yasaklanacağını açıkladı.
AB, Mülteciler İçin Vaat Ettiği Paranın 10'da 1'ini Bile VermediAB ile imzalanan mülteci anlaşması çerçevesinde Türkiye'deki mülteci projelerine 3 milyar Euro aktarması gereken AB, bu paranın henüz onda birini bile vermedi.
Trump Kararnameye Uymayı Reddeden Yates’i Görevden Aldı!ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, nüfusunun çoğunluğunu müslümanların teşkil ettiği 7 ülkenin vatandaşlarına ABD’nin kapılarını kapatan kararnameyi uygulamayacağını açıklayan Adalet Bakanı Vekili Sally Yates’i görevden aldı.
Serbest Bırakılan Müslümanlar Alkışlarla KarşılandıBaşkan Donald Trump’ın getirdiği seyahat yasağı nedeniyle gözaltına alınan 109 kişinin tamamımın serbest kaldığı iddia edilse de havaalanı nöbetini sürdüren gönüllü avukatlar bu görüşte değil.
RÖPORTAJ
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- Heyetu Tahriri’ş Şam Aleyhine Yazılar Neye Hizmet Ediyor?
- Şangay’ın Kerametleri
- Trump Kararnameye Uymayı Reddeden Yates’i Görevden Aldı!
- Hayati Sedef'in Gözaltı Süresi Uzatıldı
- Suriye’nin Kuşları da Bombalardan Kaçtı!
- Serbest Bırakılan Müslümanlar Alkışlarla Karşılandı
- Ezana Hakaret Eden CHP'li Sera Kadıgil Gözaltına Alındı
- HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş Tutuklandı
- Libya'da UMH'ye Bağlı Maliye Bakanlığı Binasına Baskın
- AB, Mülteciler İçin Vaat Ettiği Paranın 10'da 1'ini Bile Vermedi
- 'Barada Vadisi’nden Sivillerin Zorla Çıkarılması Anlaşmanın İhlalidir'
- Türkiye Nüfusu 80 Milyona Dayandı
- Heyetu Tahriri’ş Şam Aleyhine Yazılar Neye Hizmet Ediyor?
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?
- IŞİD, İdlib’e Saldırabilir!
- İran, 'Devrim Muhafızları Devleti'ne Dönüşebilir
- Kadir Topbaş'tan Darbe Komisyonuna Yanıt
- Araçlar Artık HGS-OGS Tipi Etiketle Takip Edilecek
- ABD ve Suudi Arabistan 'Güvenli Bölgeler'de Anlaştı
- Lavrov: Güvenli Bölge Oluşturulması Değerlendirilebilir
- Suriye'de 5 Muhalif Grup Birleştiklerini Açıkladı
- FETÖ Mağduriyetleri Referandumu Nasıl Etkiler?
- Türkiye'de 126 Bin 500 Hafız Var
- Beşşar Esed Öldü İddiası Sosyal Medyada En Konuşulan Konu Oldu
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim