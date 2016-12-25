Karadeniz’e Çakılan Rus Uçağından Kurtulan Yok

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait, 92 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçak Soçi'den havalandıktan sonra Karadeniz üzerinde düştü. Uçakta Rus askerler, Kızıl Ordu Korosu'ndan 65 kişi ve gazeteciler vardı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait 92 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçak, Soçi'den havalandıktan sonra Karadeniz üzerinde düştü. Tass ajansı Soçi kenti güvenlik birimlerinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, uçağın Karadeniz üzerinde düştüğünü duyurdu. Haberde kıyıdan 6 kilometre uzaklıkta uçağa ait parçalara rastlandığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise, Soçi kentinden Rusya'nın Suriye'deki Himiymim üssüne doğru yola çıkan Tupolev Tu-154 tipi uçak havalandıktan kısa süre sonra radardan kayboldu. Bakanlık, 92 kişinin bulunduğu uçağı arama çalışmalarına başlandığını duyurdu. Açıklamaya göre, Karadeniz'de Soçi kıyılarına 1,5 kilometre uzaklıkta uçağa ait parçalara rastlandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da, kıyıya 5 kilometre uzaklıkta yağ izlerinin, 1,5 kilometre mesafede ise uçağa ait parçaların tespit edildiğini açıkladı. Yolculara ait eşyaların da bulunduğu belirtildi.

Uçağın düştüğü bölgede havadan ve denizden arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda gemi ve helikopter katılıyor.

Savunma Bakanlığı uçakta kimlerin yer aldığına dâir bir liste de açıkladı. Buna göre uçakta Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 müzisyen, 9 gazeteci, 8 asker, 1 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 2 bakanlık yetkilisi ve 8 mürettebat vardı.

Dünyanın en büyük ordu korosu olan, 1928'de özellikle savaş koşullarında askerlere ve SSCB halklarına moral vermek amacıyla gösterilerine başlayan Kızıl Ordu Korosu; değişik birliklerden gelen, farklı rütbelerde subay ve askerlerin görev aldığı solistler, koro elemanları, orkestra ve dans gruplarından oluşuyor.

Türkiye'den taziye

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım, Rus mevkidaşı Dimitri Medvedev'e doğrudan bir taziye mesajı gönderdi. Başbakan Yıldırım'ın, hayatını kaybedenler için hükumetin taziye ve dayanışma mesajını ilettiği belirtildi.

Savunma Bakanı Fikri Işık da, Rusya'ya taziye mesajı iletti. Bakan mesajında, "Bu sabah Soçi'den kalkan Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ait TU-154 tipi askeri nakliye uçağının Karadeniz'de Rus arama-kurtarma sahası içinde bulunan bir yere düştüğünü ve uçakta bulunan mürettebatla yolcuların hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve bütün Rus halkına baş sağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Reuters, AFP, Al Jazeera, AA