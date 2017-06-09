Karadavi’nin “İslam Fıkıh Konseyi” Üyeliği Askıya Alındı!

Dünya İslam Birliği’nden (Rabıta) yazılı açıklamada, “Suudi Arabistan ve dostlarının terör listesine alması gerekçesiyle Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf Karadavi’nin İslam Fıkıh Konseyi üyeliğinin sona erdirildiği” belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, Rabıta’nın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır tarafından açıklanan skandal “terör listesi” sınıflandırmasını desteklediği ifade edildi.

İslam Fıkıh Konseyi, Dünya İslam Birliği’nin kurucu meclisi tarafından alınan kararla 1977’de kurulmuştu.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, ortak bildiri yayımlayarak, Katar tarafından desteklenen 9 ülkeden 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun “terör listesine” alındığını açıklamıştı.

Söz konusu listede Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf Karadavi’nin de olduğu kaydedilmişti.