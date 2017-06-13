Karadavi: Fikirlerimi Esir Edemeyeceksiniz!

Bazı Arap ülkelerinden Katar'a karşı başlatılan diplomatik krizin ardından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır skandal bir karara imza atarak, 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunu "terör listesine" aldı. Listeye alınan kişiler arasında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi de bulunuyor.

ABD kuklası ülkelerinin aldığı skandal kararın ardandan açıklamalarda bulunan Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, zalim devlet başkanlarının arabasına bindiği taktirde kendi ülkesinde kalabileceğini, küçük tavizlerle yüksek makamlara ulaşabileceğini fakat bunu tercih etmediğini söyledi.

Yusuf el-Karadavi'nin açıklaması şöyle:

"Katar'da başım dik bir şekilde şerefimle yaşadım. Kimse beni hayatımda bir gün dahi münafıklıkla itham edemez. Şayet münafık olsaydım, zalim devlet başkanlarının arabalarına binseydim vatanımda kalabilirdim. Çok küçük tavizlerle benden daha düşük mertebedekilerin dahi ulaştıkları makamlara ulaşabilirdim. Fakat ben dinimi, ilkelerimi muhafaza etmeyi duruşumda sebat etmeyi tercih ettim ve zalimlere meydan okuyarak şunu dedim;

Ellerime kelepçe vurun, kırbaçlayın, bıçağa yatırın fakat bilin ki fikrimi bir saat dahi esir edemeyeceksiniz. İmanımın nurunu söndüremeyeceksiniz. İmanın nuru kalbimde, kalbimde Rabbimin ellerindedir. Rabbim benim yardımcımdır.

Akidemi muhafaza ederek yaşayacak dinimi ihya etmiş olmanın süruruyla öleceğim.

Ben asla dinimde dalkavukluk yapmam."

Kaynak: Milli Gazete