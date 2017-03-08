Karabük Üniversitesi’nde Derdest Belgeselinin Gösterimi Yapıldı

Karabük Üniversitesi’nde Mavera İlim, Fikir, Sanat Kulübü ve Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen programda Derdest isimli belgeselin gösterimi yapıldı.

Haksöz Haber

Karabük Üniversitesi’nde 28 Şubat sürecince tutuklanan ve hâlâ cezaevinde olanların hikâyesinin anlatıldığı “Derdest” adlı belgeselin gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından filmin yönetmeni Kevser Çakır Demir, öğrencilerle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi.

Mavera İlim, Fikir, Sanat Kulübü ile Türkiye Gençlik Vakfı tarafından 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlik İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ferdi Avcı’nın Kur’ân-ı Kerîm tilaveti ile başladı.

“28 Şubat Sürecini Çok İyi Bilmek Gerekiyor”

Programın açış konuşmasını yapan Mavera İlim, Fikir, Sanat Kulübü danışmanı İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakkı İmamoğlu, 28 Şubat sürecini çok iyi bilmek ve anlamak gerektiğini ifade ederek sürecin toplumda her yönüyle ciddi bir kırılma noktası olduğunu belirtti.

İmamoğlu, 28 Şubat süreciyle birlikte dine, dinini yaşamak isteyen insanlara ve dinî kurumlar üzerine büyük bir darbe vurulduğunu söyledi.

“28 Şubat’lar Bitmedi”

Türkiye Gençlik Vakfı Karabük Şube Başkanı İbrahim Şentürk de programın açılışında bir konuşma yaparak “28 Şubat’lar bitmedi. 28 Şubat’lardan sonra bizim aslî vazifemiz unutmamak, unutturmamaktır ve derdest edilenlere yapılan zulmü dünyaya haykırmaktır. 28 Şubat’ları, 15 Temmuz’ları unutmayacağız.” diye konuştu.

“Âdil Bir Şekilde Yeniden Yargılanmak İstiyorlar”

Yönetmenliğini Kevser Çakır Demir’in üstlendiği “Derdest” belgeselinde, 28 Şubat sürecinde tutuklanan ve hâlâ cezaevinde olup yıllardır suçsuz yere hapis yatan mağdurların hikâyesi ele alındı.

Film gösteriminin ardından Kevser Çakır Demir, bir söyleşi gerçekleştirerek 28 Şubat sürecinin mağdurlarına dikkat çekerek adaletsiz yargılamadan dolayı suçsuz insanların cezaevinde bulunduklarına değindi.

Demir, belgeselin hazırlandığı sırada birçok mağdur aileyle görüştüklerine değinerek, söz konusu mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında yeteri kadar bir çaba harcanmadığını belirtti.

28 Şubat dönemindeki davalardan bahseden Demir “Madımak olayına ilişkin davada müebbet hapis cezası alan Bülent Düvenci’nin eşiyle görüştük. Düvenci’nin olay günü Sivas’ta bulunmadığıyla ilgili birçok tanık olduğunu öğrendik.” dedi.

Kevser Çakır Demir, 28 Şubat döneminden dolayı içeride hâlâ 600’ün üzerinde insan olduğunu belirterek bunların 300’ünden fazlasının ağırlaştırılmış müebbet aldığını söyledi. Demir, 28 Şubat mağdurlarının âdil bir şekilde yeniden yargılanmak istediklerini de sözlerine ekledi.