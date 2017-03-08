Karabük Üniversitesi’nde Derdest Belgeselinin Gösterimi Yapıldı
Haksöz Haber
Karabük Üniversitesi’nde 28 Şubat sürecince tutuklanan ve hâlâ cezaevinde olanların hikâyesinin anlatıldığı “Derdest” adlı belgeselin gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından filmin yönetmeni Kevser Çakır Demir, öğrencilerle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi.
Mavera İlim, Fikir, Sanat Kulübü ile Türkiye Gençlik Vakfı tarafından 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlik İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ferdi Avcı’nın Kur’ân-ı Kerîm tilaveti ile başladı.
“28 Şubat Sürecini Çok İyi Bilmek Gerekiyor”
Programın açış konuşmasını yapan Mavera İlim, Fikir, Sanat Kulübü danışmanı İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakkı İmamoğlu, 28 Şubat sürecini çok iyi bilmek ve anlamak gerektiğini ifade ederek sürecin toplumda her yönüyle ciddi bir kırılma noktası olduğunu belirtti.
İmamoğlu, 28 Şubat süreciyle birlikte dine, dinini yaşamak isteyen insanlara ve dinî kurumlar üzerine büyük bir darbe vurulduğunu söyledi.
“28 Şubat’lar Bitmedi”
Türkiye Gençlik Vakfı Karabük Şube Başkanı İbrahim Şentürk de programın açılışında bir konuşma yaparak “28 Şubat’lar bitmedi. 28 Şubat’lardan sonra bizim aslî vazifemiz unutmamak, unutturmamaktır ve derdest edilenlere yapılan zulmü dünyaya haykırmaktır. 28 Şubat’ları, 15 Temmuz’ları unutmayacağız.” diye konuştu.
“Âdil Bir Şekilde Yeniden Yargılanmak İstiyorlar”
Yönetmenliğini Kevser Çakır Demir’in üstlendiği “Derdest” belgeselinde, 28 Şubat sürecinde tutuklanan ve hâlâ cezaevinde olup yıllardır suçsuz yere hapis yatan mağdurların hikâyesi ele alındı.
Film gösteriminin ardından Kevser Çakır Demir, bir söyleşi gerçekleştirerek 28 Şubat sürecinin mağdurlarına dikkat çekerek adaletsiz yargılamadan dolayı suçsuz insanların cezaevinde bulunduklarına değindi.
Demir, belgeselin hazırlandığı sırada birçok mağdur aileyle görüştüklerine değinerek, söz konusu mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında yeteri kadar bir çaba harcanmadığını belirtti.
28 Şubat dönemindeki davalardan bahseden Demir “Madımak olayına ilişkin davada müebbet hapis cezası alan Bülent Düvenci’nin eşiyle görüştük. Düvenci’nin olay günü Sivas’ta bulunmadığıyla ilgili birçok tanık olduğunu öğrendik.” dedi.
Kevser Çakır Demir, 28 Şubat döneminden dolayı içeride hâlâ 600’ün üzerinde insan olduğunu belirterek bunların 300’ünden fazlasının ağırlaştırılmış müebbet aldığını söyledi. Demir, 28 Şubat mağdurlarının âdil bir şekilde yeniden yargılanmak istediklerini de sözlerine ekledi.
- Yorumlar 0
- 'Sonucu, Endişeli Memnuniyetsizler Belirleyecek'Siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, referandumun en önemli belirleyicilerinin, düzenin endişeli memnuniyetsizleri olduğu kanısında. Tosun’a göre, parti sadakati zayıf hareketli seçmenlerin tutumu ve MHP seçmeninin stratejik oyları etkili olacak.
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Kur'an’ı Anlama Yolunda Tarihselci Metoda İtirazİlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu'nun, 'Kayıt Dışı Din' başlıklı makalesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- Macaristan ve Sırbistan’daki Mülteci Kamplarına Yolculuk
- Şam’ı Özgürleştirme Heyeti Halep Havaalanı’nı Vurdu!
- Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: İnsan Şu 18 Maddeyi Bir Okumaz mı?
- Yemenli Kadınlar: Sessizliğiniz Çocuklarımızı Öldürüyor!
- ‘FETÖ’ Şüphelisi Tetkik Hâkiminin Cezaevinde Öldüğü İddiası Yalanlandı!
- “Babamın Ölümüyle İlgili Bazı Belirsizlikler Var”
- Die Welt: Türklerin Artık Umurunda Değil
- “Abiler, Komutandan Daha Fazla Bilgiye Sahipti”
- ‘Türkiye’nin İç-Siyaseti, Almanya’nın da İç-Siyasetidir!'
- Direnişçiler Esed Güçlerine Ait Bir Karargâhı Havaya Uçurdu!
- Ezan Yasağı İşgalci İsrail’in Meclisinde İlk Oylamada Kabul Edildi!
- İngiltere’de Gıda Fiyatları Son 3,5 Yılın Zirvesinde
- Macaristan ve Sırbistan’daki Mülteci Kamplarına Yolculuk
- “Babamın Ölümüyle İlgili Bazı Belirsizlikler Var”
- Şam’ı Özgürleştirme Heyeti Halep Havaalanı’nı Vurdu!
- ‘FETÖ’ Şüphelisi Tetkik Hâkiminin Cezaevinde Öldüğü İddiası Yalanlandı!
- Yemenli Kadınlar: Sessizliğiniz Çocuklarımızı Öldürüyor!
- Pes Doğrusu! Başörtülü Öğrenciyi Kürsüden İndiren Müdüre Mükâfat Gibi Atama!
- Konferans Yasaklamak Sadece Almanya’da Yapılınca mı Kötüdür?
- Almanya Alevi Birlikleri Federasyonundan Mezhep Soslu “Hayır” Açıklaması
- ‘Cumhuriyet Dönemi Din Politikaları ve Yasaklar Süreci’
- CHP'li İnce Almanya'nın Yasağını Esed Örneğiyle Savundu
- Beşşar Esed ve Pilotu Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuldu!
- 'Amerikan ve Rus Askerleri Münbiç'te Birlikte Devriye Geziyor'
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim