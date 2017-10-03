Kara Harp Okulu’nda İlk Başörtülü Öğrenci

Milli Savunma Bakanlığı’nın kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) başörtü serbestisinin ardından Kara Harp Okulu tarihinde ilk kez bir başörtülü öğrenci de yeni eğitim öğretim yılına başladı.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Kara Harp Okulu 2017-2018 Yılı Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi de yeni eğitim öğretim yılına başladı.

Daha önce Hava Harp Okulu’na Merve Gürbüz adlı bir öğrenci de başörtüsü ile kabul edilmişti.

TSK’da Başörtüsü Yasağı Kalktı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından “TSK Kıyafet Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hazırlanmıştı.

Şubat 2017’de yapılan düzenlemeyle TSK Kıyafet Yönetmeliği’nin “Genel Hükümleri” bölümüne eklenen maddede, “Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri mensubu bayan subaylar, sözleşmeli subaylar, astsubaylar, sözleşmeli astsubaylar ve askeri öğrenciler ile bunların adayları ve kursiyerleri, resmi üniformalarıyla birlikte şapka, bere veya kep altına başlarına taktıkları üniforma renginden istihkak olarak verilen desensiz giysileri yüzlerini kapatmayacak şekilde takabilirler.” ifadeleri yer almıştı.