Kapatılan Zaman Gazetesinin Muhabiri Tekrar Tutuklandı

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, yurt dışına çıkma yasağı ve kolluk birimine her hafta imza vermesi kaydıyla kapatılan Zaman gazetesinin muhabiri Ayşenur Parıldak’ın “FETÖ üyeliği” suçundan yargılandığı davada tahliye edilmesine hükmetmişti.

AA’da yer alan habere göre, kararın ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan Parıldak’ın cep telefonu kullanımına ilişkin yeni deliller gönderildiği öğrenildi. Bunun üzerine değişen delil durumu nedeniyle mahkeme heyeti Parıldak’ı yeniden tutukladı.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından kayyum atanmasından önce Zaman gazetesi muhabiri olan Parıldak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 11 Ağustos günü tutuklanmıştı.

“Sürekli Ağlıyorum, Adalet Bekliyorum”

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava duruşmasında Parıldak, ByLock kullandığına ilişkin iddiayı reddederken dosyadaki telefon ve IMEI numarasının kendisine ait olmadığını öne sürdü.

Parıldak, emniyetten gelen rapordaki IMEI numarasının 15 haneli olması gerekirken 14 haneli olduğunu belirtti.

Dosyadaki tweetlerin de kendisine ait olmadığını savunan Parıldak, “Bu mesajları ben atmadım. Bunlar sahte mesajlar. 9 aydır bu yüzden tutukluyum.” dedi.

Savcılık tutukluluk hâlinin devamını talep ederken Parıldak, son olarak şunları söyledi:

“Dosyadaki eksik hususların giderilmesi için müzekkereler yazılacak. 3-4 ay daha cezaevinde kalacağım. 9 ay tutuklu kaldım. Sürekli ağlıyorum. Adalet bekliyorum.”

30 Sanığa 3’er Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor

Zaman gazetesinin yazar ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 30 sanığa “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Meclis’i ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs”, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” ve “silahlı terör örgütüne üye olmak”suçlamalarıyla 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15’er yıl hapis cezası isteniyor.