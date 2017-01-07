Kapatılan 11 Gazete KHK İle Yeniden Açıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan 11 gazete Resmi Gazete'de yayımlanan 679 numaralı kararname ile yeniden açıldı.

Yeniden açılan ve yayın yapmalarına izin verilen gazeteler şöyle: Batman Gazetesi, Batman Çağdaş Gazetesi, Zafer Gazetesi, Şuhut'un Sesi Gazetesi, İdil Haber Gazetesi, Prestij Haber Gazetesi, Türkeli Gazetesi, Kızıltepe'nin Sesi Gazetesi, Hisar Gazetesi ve Urfanatik Gazetesi.