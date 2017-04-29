“Kapalı Mekânlarda Sigara İçilmesine Müsaade Etmeyeceğiz”

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde İl Değerlendirme Kurulu Toplantısı’ndan sonra yaptığı basın açıklamasında, İstanbul’da seri hâlde il değerlendirme toplantıları yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, bu yöntemi kendilerinin oluşturduğunu ve dünyaya öğrettiklerini söyledi.

AA’da yer alan habere göre, bakanlığa bağlı, saha koordinatörlerinin işinin günlük bürokrasiyle uğraşmak olmadığını vurgulayan Akdağ, şöyle konuştu:

“İstanbul’da bir hafta boyunca 20’nin üstünde saha koordinatörü bütün ilçelere gittiler, 200 sayfaya yakın hazırlık yaptılar. Birinci basamak hizmetler dediğimiz sağlık hizmet alanlarının yarıdan fazlasını ziyaret ettiler. bu raporu bugün burada tartıştık. Bu konuların en önemlilerinden biri, İstanbul’da yeni aile hekimliği sistemine, daha doğrusu güçlendirilmiş aile hekimliği sistemine hazır olması için yöneticilerimizi bilgilendirdik. Bu güçlendirilmiş aile hekimliği sisteminde sağlıklı yaşam merkezleri yapacağız. İstanbul’da muhtemelen 150 ila 200 arasında olacak. Aile hekimleri buralardan destek alacaklar. Servislerle, aile hekimliklerinden vatandaşlarımızı ücretsiz biçimde bu sağlıklı yaşam merkezlerine taşıyacak da bir sistem kuruyoruz.”

Sigarayla Mücadele

Sigara ile mücadele konusuna da değinen Akdağ, şöyle konuştu:

“Sigaraya karşı mücadelede kararlılığımızı bir kere daha ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın benden istediği en önemli görev alanlarından biri sigara mücadelesi, özellikle kapalı alanlarda sigara içilmesinin önlenmesidir. Bütün mekân sahiplerini bir kere daha uyarıyorum, kimseyi üzmek, kimseyi incitmek, kimseyi rahatsız etmek istemiyoruz ama elimizde kanunlar ve kanunların bizlere yüklediği sorumluluklar var. Kapalı mekânlarda yaşayan ve sigara içmeyen insanların sağlığını korumak zorundayız. Dolayısıyla hem kanuni hem görev yükümlülüklerimiz kapalı alanlarda sigara içilmesini önlemek için bizi mecbur bırakmaktadır. Para cezaları var, kapama cezaları var. Bunu bütün kapalı mekân sahipleri bilmelidir. Kapalı mekânda sigara içirirlerse bu cezaları yiyeceklerdir, kaçınılmazdır. Çok ciddi tedbir paketi tartıştık. Sayın Vali’miz de bu konuya çok ciddi katkı verecek. İstanbul’daki ve Türkiye’deki tüm mekân sahipleri bilmelidir ki, kapalı mekânlarda sigara içilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.”

Bir adaletsizlik olmaması için kapalı mekânlara bu husustaki muamelelerinin aynı olacağının altını çizen Akdağ, “Bir semtte biraz daha rahat, öteki semtte daha sıkı olduğu zaman, ya da belli mekânlara rahat belli mekânlarda rahat olmadığı zaman da problem çıkar. Çok açık söylüyorum, bir kahvehanede de bir kafeteryada da bir restoranda da, caminin yanındaki bir çay ocağında da, gece eğlenilen bir mekânda da muamelemiz aynı olacaktır.” dedi.

“Yeşil Dedektör Uygulaması”

Yeşilay ile başlattıkları “yeşil dedektör” uygulamasına da değinen Akdağ, “Bunu mobil bir uygulama olarak bütün vatandaşlarımız telefonlarına indirebilirler. O zaman telefon açmaya da gerek kalmıyor, doğrudan doğruya o mobil uygulamadan bulunduğunuz yeri seçerek, denetleyicilerin o mekâna gelmesini sağlayabilirsiniz. Rahatsız olduğunuz mekânları denetleyicilere bu şekilde bildirebilirsiniz.” dedi.

Akdağ, yaptıkları değerlendirmeler soncunda Türkiye’nin sağılık yükünün değiştiğinin tespit edildiğini ifade ederek, “Eskiden bulaşıcı hastalıklar, anne-çocukla alakalı ve beslenme ile ilgili problemler ön plandaydı. Şimdi, kalp, damar hastalıkları, kanserler, akciğer ile ilgili problemler öne çıktı. Dolayısıyla bunlarla ilgili risk faktörlerine çok odaklanacağız. Şimdi yüksek tansiyon, şeker,şişmanlık, hareketsizlik, sigara konularına odaklanacağız.” şeklinde konuştu.