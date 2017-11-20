"Kanunsuz Nükleer Saldırı Emrine Karşı Çıkarım"

Nükleer bomba düğmesine basma yetkisine sahip olan en üst düzeydeki isim Amerika Stratejik Kuvvetler Komutanı General John Hyten, Başkan Donald Trump’tan ya da herhangi bir halefinden gelebilecek nükleer saldırı emrinin kanunsuz olması durumunda buna karşı çıkacağını belirtti.

Aynı zamanda hava kuvvetleri Generali olan John Hyten, Halifax’ta düzenlenen Uluslararası Güvenlik Forumu’nda bu açıklamayı yaptı.

Hyten, “Eğer kanunsuzsa ne olacak? Ben Sayın Başkan bu kanunsuz diyeceğim ve o ne yapacak? O da yasal olan nedir diyecek?” ifadelerini kullandı.

Hyten, “Her çeşit duruma karşılık vermek için seçenekleri gündeme getireceğiz, işler böyle yürür” dedi.

Amerikalı General, “Çok karışık değil” ifadesini de kullandı.

Trump’ın nükleer saldırı düzenlenmesine karar vermesi durumunda Hyten kendisine yasal olan saldırı seçeneklerini sunacağını kaydetti.

Hyten, konuyla ilgili Trump’la görüştüğünü de belirtti ve “Bazıları aptal olduğumuzu düşünebilir. Aptal insanlar değiliz. Bu konularla ilgili çok düşünüyoruz. Böyle bir soumluluğunuz olduğunda nasıl düşünmessiniz” dedi.

Yasal olmayan emirlere uymayacağını kaydeden Hyten, bunun için hayatınızın geri kalanını cezaevinde geçirebilirsiniz dedi.

Hyten, savaş durumundaki yasalarla ilgili yıllardır çalıştığını ve Başkan’ın herhangi bir saldırı başlatmadan önce değerlendirmesi gereken kriterler olduğunu söyledi.

Hyten bu kriterleri; gereklilik, ayırım, orantılılık ve gereksiz acı olarak niteledi.

Hyten’ın sözleri Amerikalı senatörlerin Başkan’ın nükleer saldırı başlatma yetkisini tartışmasından birkaç gün sonra geldi.

Bazı senatörler Başkan Donald Trump’ın sorumsuzca nükleer saldırı emrini verebileceği endişesi taşıdıklarını belirtti.

Bazı senatörlere göre ise bir başkan avukatlara danışmadan böyle bir yetkiye sahip olmalı. Bu, konuyla ilgili olarak 40 yıldan fazla bir süredir yapılan ilk Senato oturumu oldu.

Geçen ay Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun Cumhuriyetçi Başkanı Senatör Bob Corker Trump’ı ülkeyi Üçüncü Dünya Savaşı’na doğru götürmekle suçlamıştı.

Trump, Ağustos ayında Kuzey Kore’nin Amerika’yı tehdit etmesi durumunda bu ülkeye yönelik olarak dünyanın daha önce hiç görmediği ateş ve öfkenin başlayacağını belirtmişti.

Kaynak: VoaNews