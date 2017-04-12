“Kansere Bağlı Ölümlerin Yüzde 22’si Tütünden”

»Ana Sayfa»Sağlık
12.04.2017 12:50
“Kansere Bağlı Ölümlerin Yüzde 22’si Tütünden”
Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, kanserden ölümlerin üçte birinin, yüksek vücut kitle indeksi, düşük meyve ve sebze tüketimi, fiziksel aktivite azlığı, tütün ve alkol kullanımı gibi nedenlerden oluşuyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Altınay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser istatistikleri için tüm dünyada Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerinin kullanıldığını belirterek, buna göre kanserin 2015’te 8,8 milyon ölümle tüm ölüm nedenleri arasında 2. sırada yer aldığını ifade etti.

Altınay, “Dünya çapında her 6 ölümden 1’i kanser nedenlidir. 2050’de ise çoğu 65 yaş üzerinde olmak üzere, 27 milyon kişinin kanser olması beklenmektedir. Ülkemizde her yıl yaklaşık 170 bin yeni kanser vakası olup, ölüm nedenleri arasında ileriki yıllarda 1. sıraya yerleşeceği tahmin edilmektedir. Kanserin Türk ekonomisine maliyeti, 2016’da 5,5 milyar dolarken, bu rakamın 2030’da 8 milyar dolar olacağı beklenmektedir.” diye konuştu.

“Kanserden Ölümlerin Üçte Biri, 5 Davranış Bozukluğundan”

Bağırsak ve mesane alışkanlıklarında değişiklikler olması, iyileşmeyen yara, zamansız kanama ve akıntı olması, meme veya vücudun başka yerinde sertlik görülmesi, hazımsızlık veya yutma güçlüğü, ben veya bir siğilin belirgin değişikliği, hırıltılı öksürük veya ses kısıklığı gibi durumların kanserin en belirgin özellikleri arasında bulunduğunu dile getiren Altınay, şöyle devam etti:

“Yukarıdaki belirtilerin bir kısmı ortaya çıktığında hastalık ileri aşamalara gelmiş olabilir. O nedenle en doğru yaklaşım, düzenli aralıklarla hekim kontrolünde ve ilgili yaş aralığına göre tarama programlarında bulunmak olacaktır. Türkiye’de kadınlarda en sık görülen kanserler meme, tiroid ve kolorektal kanserleri iken, erkeklerde akciğer, prostat ve mesane kanserleridir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, kanserden ölümlerin üçte biri, yüksek vücut kitle indeksi, düşük meyve ve sebze tüketimi, fiziksel aktivite azlığı, tütün ve alkol kullanımı gibi 5 davranış bozukluğundan oluşmaktadır. Hepatit ve HPV (Human Papilloma Virus) gibi virüsler kanser nedenli ölümlerin yüzde 25’ini oluşturmaktadır. Kansere bağlı ölümlerin yüzde 22’si ise tütün kullanımına bağlı olarak gerçekleşmektedir.”

“Kanser Tedavi Giderlerinin Güvence Altına Alınması Hayranlıkla İzleniyor”

Altınay, Türkiye’nin sigarayla mücadelede DSÖ tarafından başarı ödülüne layık görüldüğünü hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye’nin sigarayla mücadeledeki çabası şüphesiz ileriki yıllarda kanser ve buna bağlı ölümlerin azalması konusunda katkı sağlayacaktır. Ayrıca benzer şekilde obeziteyle mücadele ve okula giden çocukların doğru beslenmesi yönündeki gayret ve destekler, geleceğin sağlıklı nesillerinin yetişmesine öncülük edecektir. Kanser taramalarında başlatılan yaratıcı ve yenilikçi atılımlar, erken tanının önemini ve gerçekleşebileceğini göstermesi bakımından önemlidir. Sosyal devlet anlayışıyla kanser hastalarının tüm tedavi giderlerinin sigorta güvencesine alınması, tüm dünya ülkelerinin hayranlıkla izlediği girişimlerdendir. Ülkemiz, milli ilaç projesi ve yükselen ekonomik değeriyle tüm vatandaşlarına en etkin sağlık hizmeti vermeye devam edecektir.”

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