Kanada'dan 3 Suriye Asıllı Vatandaşına 31 Milyon Dolar Tazminat

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'ye göre, Abdullah Almalki, Ahmed El Maati ve Muayyed Nureddin isimli Suriye asıllı Kanada vatandaşlarının, federal devlet aleyhine açtıkları 100 milyon dolarlık dava sonuçlandı.

Buna göre Kanadalı resmi görevlilerin, 3 kişinin tutuklanmaları ve tutuklandıktan sonra işkence görmelerine dolaylı katkıda bulunduklarına ve El-Kaide üyesi olduklarına dair yanlış istihbarat verdiklerine hükmeden mahkeme, Abdullah Almalki, Ahmed El Maati ve Muayyed Nureddin’e toplam 31,3 milyon dolar tazminat ödenmesini karara bağladı.

Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale ve Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Mart ayında yaptıkları yazılı açıklamada, hükümetin bu üç kişiyle anlaşmaya vardığını ve özür dilediğini duyurmuşlardı.

Tazminat kazanan üç kişiden ilki olan Ahmed El Maati, evlilik yıl dönümünü kutlamak için gittiği Suriye'de Kasım 2001'de tutuklanmış, daha sonra Mısır'a nakledilmiş ve toplam 26 ay hapis yatmıştı.

Başkent Ottawa'da elektronik mühendisi olarak çalışan Abdullah Almalki ise, 2002'de yakınlarını ziyaret için gittiği Suriye'de gözaltına alınıp, 22 ay boyunca hapiste kalmış ve işkence görmüştü.

Toronto’da jeolog olarak çalışan Muayyed Nureddin de, 2003 Aralık ayında ailesini ziyaret için gittiği Suriye’de, Irak sınırını geçerken gözaltına alınmış ve Suriye'de 34 gün boyunca hapis yatmıştı.

KHADR VE ARAR DA TAZMİNAT KAZANMIŞTI

Kanada’da Afganistan'da bir ABD askerini öldürdüğü iddiasıyla 15 yaşında girdiği Guantanamo Hapishanesi'nde 10 yıl tutuklu kalan Omar Khadr da geçen ay 10.5 milyon dolar tazminat kazanmıştı. Kanada hükümeti, ABD'nin Guantanamo Askeri Cezaevinde tutuklu kalan Kanada vatandaşı Khadr'a, burada maruz kaldığı işkence ve suistimaller dolayısıyla 10.5 milyon dolarlık tazminat paketinin yanı sıra resmi özür sunmuştu.

Öte yandan, ABD'nin El Kaide'ye yönelik operasyonuna destek sağlayan Kanada'nın CIA'e verdiği yanlış istihbarat sonucu, 2002'de tatilden döndüğü Tunus'tan Ottawa'ya gitmek üzere New York'ta aktarma yaparken CIA uçağıyla Suriye'ye kaçırılan ve burada günlerce işkence gören Kanada vatandaşı Mahir Arar da masum olduğunu ispatlayarak, 10,5 milyon dolar tazminat kazanmıştı. Dönemin Başbakanı Stephen Harper da Arar'dan özür dilemişti.