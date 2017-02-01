Kanada'daki Cami Saldırısında Şehit Olanların İsimleri Açıklandı
Geçtiğimiz günlerde Kanada'nın Quebec şehrinde bir camiye düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Yatsı namazının kılındığı sırada camide 40 kişinin bulunduğu bir anda gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri: Azzeddine Soufiane (57), Khaled Belkacemi (60), Aboubaker Thabti (44), Mamadou Tanou Barry (42), Ibrahima Barry (39) ve Abdelkerim Hassane (41)
Quebec'e helal gıdayı getirdi
Saldırıda hayatını kaybedenlerden 57 yaşındaki Fas asıllı Azzeddine Soufiane'nin son anına kadar, saldırıda daha fazla kişi ölmesin diye kendisini tehlikeye attığı ortaya çıktı. Huffington Post'ta yer alan haberde, Soufiane, Kanada'nın Quebec şehrine, helal gıdayı getiren ilk kişi olduğu ve bölgedeki Müslümanlar tarafından çok sevildiği için herkesin kendisine 'baba' diye hitap ettiği aktarıldı.
Kanada saldırısında hayatını kaybeden Müslümanların isimleri: Azzeddine Soufiane (Sol üstte) (57), Khaled Belkacemi (60), Aboubaker Thabti (44), Mamadou Tanou Barry (42), Ibrahima Barry (39) ve Abdelkerim Hassane (41)
Kaçma fırsatı olduğu halde kaçmadı
Soufiane, bölgeye gelen mültecilere sahip çıkması ile de tanınıyordu. Soufiane'nin camiye saldırıyı gerçekleştiren teröristin elinden kaçma fırsatı olduğu halde, camideki diğer insanları öldürmemesi için engel olmaya çalıştığı belirtildi.
Kanada polisinin verdiği bilgiye göre saldırıda hayatını kaybeden Müslümanlar arasında bir kasap, bir üniversite profesörü, bir eczacı ve bir muhasebeci bulunuyor.
Kanada'nın Quebec City kentindeki bir camiye yatsı namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Saldırıya uğrayan camiye geçtiğimiz haziran ayında da kesik bir domuz kafası bırakılmıştı. Kanada'nın Quebec City kentindeki bir camiye yatsı namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırının tek şüphelisinin 27 yaşındaki Fransız asıllı Alexandre Bissonnette olduğu açıklanmış ve şüpheli dün tutuklanmıştı. Ancak Kanada hükümeti, saldırıya 'terör' diyemedi, saldırgan 'cinayet'ten yargılanacak. (Yeni Şafak)
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