Kanada’da Peçe Yasağına Tepki Büyüyor

Kanada’nın Quebec eyaletinde parlamento kararıyla kabul edilen peçe yasağına tepkiler büyüyor.

Quebec’in Alma kentinde incelemelerde bulunan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, burada yaptığı açıklamada, Müslüman kadınların otobüsler dahil kamu alanlarında yüzlerini kapatmalarını yasaklayan Bill-62 sayılı kanuna tepki gösterdi.

Trudeau, "Hükümetler, kadınlara neyi giyip, neyi giyemeyeceğini söylememelidir’’ ifadelerini kullandı.

Her zaman Kanadalıların haklarını savunacağını belirten Trudeau, "Her zaman Hak ve Özgürlükler Bildirgesi’ni savunacağım." diye konuştu.

Kadınlar eylem yaptı

Peçe yasağına toplumun tepkisi de artıyor. Montreal’de eylem yapan bir grup kadın, Müslüman kadınların belediye otobüslerine peçeyle binemeyecek olmalarını protesto etmek için, yüzlerini başörtüsü ve maskelerle kapatarak otobüs durağında eylem yaptı.

Peçe yasağı, sosyal medyada da protesto ediliyor.

"Zararlı olduğunu düşünüyorum"

Kanada’nın Alberta eyaletinin Başbakanı Rachel Notley de yasayı "mantıksız" ve "İslamofobi yığını" olarak nitelendirdi. Notley, "Bu tasarının yasalaşmış olması, Kanada için üzücü. Marjinal kadınlar için çok talihsiz ve zararlı olduğunu düşünüyorum. Toplumu bir arada tutmanın mantıklı yolu bu değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Yasalar ayrımcılığı teşvik etmemeli"

Kanada İnsan Hakları Komisyonu Direktörü Marie-Claude Landry de yasaktan endişe ettiklerini belirterek "Herhangi bir hükümetin, bir grubu hedef almak ve marjinalleştirmek için bu kanunları kullanabilme ihtimali bizi son derece endişelendiriyor. Yasalar, ayrımcılığı sona erdirmek için olmalı, teşvik etmek için değil." ifadelerini kullandı.

"Seçim yatırımı"

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi İcra Direktörü İhsan Gardee de yaptığı yazılı açıklamada, yasağın yaklaşan eyalet seçimleri için bir yatırım olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Karar, çirkin bir kimlik politikasına dönüşüyor. Bu, dini özgürlüklerin ihlali anlamına gelir. Bu kanun, Kanada Hak ve Özgürlükler Bildirgesi'ndeki değerlerin yanı sıra Quebec'in İnsan Hakları ve Özgürlükleri Şartı'na da aykırıdır. Biz, sivil toplum müttefiklerimizle ortaklaşa, Kanadalı Müslümanların ve tüm Kanadalıların temel hak ve özgürlüklerini savunmak için yasal yollar da dahil tüm seçenekleri deneyeceğiz."

Ne olmuştu?

Kanada’nın Quebec Eyalet Parlamentosunda geçen gün yapılan oylamada Bill-62 sayılı kanun tasarısı oylanmış ve eyalette kamuya ait alanlarda Müslüman kadınların kamu hizmetlerini kullanmak için yüzlerini örten peçe ve benzeri örtüler yasaklanmıştı.

Yasa ile kamuda çalışanlar ile resmi dairelerden hizmet almak isteyen Müslüman kadınların peçe veya başka bir şeyle yüzlerini kapatmalarına yasak getirilmiş, son anda yapılan değişiklikle de toplu taşıma da dahil olmak üzere belediye hizmetleri de yasak kapsamına alınmıştı.

AA