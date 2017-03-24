Kanada'da Kur'an-ı Kerim'e Çirkin Saldırı
Peel Bölgesi'nde yaşanan olay, Halk Okulları Yönetimi Başkanı Janet McDougald'ın Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'ye yaptığı açıklama ile ortaya çıktı.
McDougald, halk okulları yönetiminin 20 yıldır sorumluluk sahasındaki okullarda öğrencilerin cuma namazı kılmasına izin verdiğini hatırlattığı açıklamasında, "Son iki aydır küçük ama sesi çok çıkan bir grup, kurul toplantılarımızı protesto ederek gösteri yapıyor. Son olarak durumu bölge polisine bildirdik. Salon güvenliği sağlandıktan sonra toplantımıza devam edebildik." diye konuştu.
"Cuma namazları eğitim öğretimi aksatmıyor"
Yönetimin internet sitesinden de konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Okullardaki Müslüman öğrencilere verilen iznin diğer öğrencilere ve vergi ödeyenlere hiçbir ilave yük getirmediği belirtilen açıklamada, "Okullarda kılınan cuma namazları verilen eğitim öğretime de olumsuz bir etki yapmamaktadır." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırıyı gerçekleştiren grupla ilgili bölge polisinin herhangi bir işlem uygulayıp uygulamadığına dair açıklama yapılmadı.
AA
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