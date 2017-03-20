Kanada’da İki Ayda 444 Meksikalı Mülteci Gözaltına Alındı!
Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı’nın (CBSA) verilerine göre, gözaltına alınan Meksikalı mülteci sayısı 2016 yılının tamamında 410 iken bu sayı 2017’nin ilk 2 ayında 444 oldu.
Kanada federal hükümeti, Stephen Harper’ın başbakanlığı döneminde Meksika vatandaşlarına yönelik uygulanan vize şartını geçen aralık ayında kaldırmıştı. Uygulamanın başlamasının ardından sadece ocak ayında 70 Meksikalı Kanada’ya iltica etmişti.
Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen’in Sözcüsü Camielle Edwards, “Kanada’nın aldığı vize kaldırma kararları sonrası tüm göç eğilimlerini, Kanada göç sisteminin bütünlüğünü sağlamak için sürekli ve titizlikle izliyoruz. Bu noktada Meksika vizesi ile ilgili gelecekteki politikalar üzerine spekülasyon yapmak için vakit erken.” dedi.
CBSA, ülkedeki yabancıları, “kamu için tehlike oluşturduğuna” karar verdiği takdirde tutuklayabilme yetkisine sahip. Gözaltına alınan mülteciler, hapishane şartlarının uygulandığı Göçmen Gözaltı Merkezleri’nde tutuluyor. Bu uygulama, 2010 yılında Tamil Kaplanları mensuplarının 462 mülteciyi bir gemi ile Vancouver’a getirmesi üzerine dönemin başbakanı Harper tarafından başlatılmıştı.
Kaynak: AA
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