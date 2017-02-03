Kanada'da Camiye Taşlı Saldırı
Kanada’nın Montreal kentinde bir camiye daha saldırı düzenlendi.
Quebec City kentinde geçen pazar yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden 6 Müslümandan 3’ünün cenaze töreninin olduğu gün, Montreal’in Pointe-Sainte-Charles bölgesindeki Khadijah Masjid Islamic Centre isimli cami, kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişilerce taşlandı.
Montreal Polisinin açıklamasına göre, birkaç gün önce sprey boya ile girişine ve camlarına yazı yazılan Khadijah Masjid Islamic Centre'a, yumurtalı saldırı da yapılmış. Polis, dün düzenlenen saldırıda, caminin camlarının kırıldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Merkezin yöneticisi Asik Ahmad, ‘’Son saldırı ile camlar kırılıncaya kadar olayı ciddiye almamıştık. Ancak son saldırı tam bir vandalizm.’’ dedi. Olayın, Quebec City’deki 6 Müslümanın şehit olduğu terör saldırısından sonra meydana gelmesinin, kendilerini şoke ettiğini anlatan Asik Ahmad, "Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum. Bu bir son mu, yoksa bir şeyin başlangıcı mı? Şok oldum ve doğrusu korkuyoruz." dedi.
Asik Ahmad’in kızı Fatıma Ahmad da "Görüyorum ki nefret sona erecek gibi görünmüyor." diye konuştu.
Öte yandan Quebec Eyalet Polisi ve Montreal Polisinin, Quebec City saldırısı sonrası, bölgedeki tüm mescid ve camilerin etrafında güvenlik önlemi alındığını açıklamasına rağmen, Khadijah Masjid Islamic Centre isimli caminin saldırıya uğraması endişeye sebep oldu.
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