Kanada'da Camiye Silahlı Saldırı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Kanada'nın Quebec eyaletinde cami olarak da kullanılan Quebec City İslam Kültür Merkezine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Quebec eyaletinin başkenti olan Quebec City'de aynı zamanda cami olarak kullanılan Quebec City İslam Kültür Merkezi, yatsı namazı sırasında kimliği henüz belirlenemeyen silahlı 3 kişinin saldırısına uğradı.
Görgü tanıklarının yerel basına yaptıkları açıklamalara göre, saldırı 40 kadar Müslümanın yatsı namazını kılmak üzere camide bulunduğu sırada meydana geldi.
Olay sonrası Quebec City İslam Kültür Merkezine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Polis, Quebec City İslam Kültür Merkezinin bulunduğu Ste-Foy bölgesinde olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Bölgeye ambulans ve polis araçlarının dışında giriş ve çıkış yapılmıyor. Yaralıların ise Quebec City kentindeki hastanelere taşındıkları bildirildi.
Quebec City Polisi tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırı düzenleyen 3 saldırgandan ikisinin yakalandığı duyuruldu.
"Bu barbarca bir saldırı"
Quebec City İslam Kültür Merkezi Başkanı Muhammed Yangui, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırı sırasında 40 kadar kişinin yatsı namazı için camide bulunduğunu söyledi. Başkan Yangui, "Bu neden burada oluyor? Bu barbarca bir saldırı." dedi.
Muhammed Yangui, saldırıda en az 5 kişinin olay yerinde öldüğünü, hastaneye kaldırılan yaralıların durumunu ise bilmediğini kaydetti.
Öte yandan Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananlar için derin üzüntü duyduğunu açıkladı.
Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Quebec City'den rahatsız edici bir haber. Düşüncelerimiz ve dualarımız Sainte-Foy'daki aileleri ile" ifadesine yer verdi.
Başbakan Trudeau: Düşüncelerimiz mağdurlarla ve aileleriyle birlikte
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Twitter hesabından cami olarak da kullanılan Quebec City İslam Kültür Merkezine düzenlenen saldırıya ilişkin mesaj yayımladı.
Trudeau, yaptığı paylaşımda "Bu gece, Kanadalılar Quebec'teki bir camiye korkak saldırıda hayatlarını kaybedenler için üzülüyorlar. Düşüncelerimiz mağdurlarla ve aileleriyle birlikte" ifadelerine yer verdi.
Quebec Eyaleti Başbakanı Philippe Couillard da Twitter hesabından yaptığı duyuruda, eyalet genelindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.
Eyalet Başbakanı Philippe Couillard, "Quebec kategorik olarak bu barbarca şiddeti reddeder. Olayda hayatını kaybedenlerle yaralıların ailelerinin acılarını paylaşıyorum." ifadesini kullandı.
Quebec City Polis Sözcüsü Etienne Doyon, silahlı saldırganlardan ikisinin yakalandığını, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.
Geçen yıl ramazan ayında domuz başı bırakılmıştı
Quebec eyaletinin başkenti olan Quebec City'deki dört camiden biri olan Quebec City İslam Kültür Merkezi, son olarak geçen yıl ramazan ayında da İslamofobik bir saldırıya uğramıştı. Quebec City İslam Kültür Merkezi'nin girişine plastik bir torba ile hediye paketi şeklinde bırakılan kanlı domuz başı paketinin üzerine de "afiyet olsun" anlamına gelen 'Bon apetite' yazısı iliştirilmişti. Olay sonrası konuşan Quebec City İslam Kültür Merkezi Başkanı Muhammed Yangui, "Quebec City'de Müslümanlara ait dört cami var. Bu merkezlerin her biri yılda en az bir defa bir şekilde saldırıya uğruyor." demişti.
AA
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