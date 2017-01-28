Kanada’da Buz Fırtınası: “Acil Durum” İlan Edildi

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28.01.2017 15:13
Kanada’da Buz Fırtınası: “Acil Durum” İlan Edildi
New Brunswick eyaletindeki buz fırtınası yüzünden 130 binden fazla ev elektriksiz kaldı. Tracadie, Shippagan ve Lameque kentlerinde “acil durum” ilan edilerek yardım talebinde bulunuldu.

Kanada’nın doğu eyaletlerinde etkili olan aşırı soğuk havalar nedeniyle 130 bini aşkın ev elektriksiz kaldı, jeneratörle ısıtılan bir evde zehirlenen iki kişi de hayatını kaybetti.

AA’da yer alan habere göre, New Brunswick Eyalet Başbakanı Brian Gallant, Caraquet kentinde düzenlediği basın toplantısında, şiddetli buz fırtınası yüzünden enerji nakil hatlarında ciddi sorunlar yaşadıklarını bildirdi.

Gallant, 130 bini aşkın evin elektriksiz kaldığını belirtti.

Jeneratörle ısıtılan bir evde zehirlenen aynı aileden 4 kişiden ikisinin yaşamını yitirdiğini, ikisinin hastaneye kaldırıldığını dile getiren Gallant, eyalet sâkinlerinden dikkatli olmalarını istedi.

Eyalet elektrik idaresi de 300 görevlinin elektrik iletim hatlarını onarmaya çalıştığını duyurdu.

“Acil Durum” İlan Edildi

New Brunswick’in kuzeydoğusundaki Tracadie, Shippagan ve Lameque kentlerinin belediye başkanları “acil durum” ilan ederek yardım talebinde bulundu.

Her üç kentte de buz fırtınası nedeniyle elektriklerin kesildiği bildirilen acil durum çağrısında, en yakın yerleşim birimlerinden yardım istendi.

New Brunswick’i diğer eyaletlere bağlayan karayollarında ulaşımın güçlükle sağlandığı, bazı bölgelerin ise ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

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