Kanada Mültecileri Önce Sınava Tâbi Tutuyor!

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın mültecilere yönelik politikasına cevaben Kanada’nın başbakanı Justin Trudeau, mültecileri Kanada’ya davet etmişti. Ancak Kanada, mültecileri ükeye kabul etmek için sınava tâbi tutuyor.

Dünyanın en büyük mülteci krizlerinden biri hâlen yaşanırken ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın mültecilere yönelik politikaları tepkilere neden oluyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD’de mültecilerle ilgili yayımlanan kararnameden sonra Kanada’nın başbakanı Justin Trudeau mültecilere çağrı yaparak, “Ülkemize gelebilirsiniz.” demişti.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Kanada, mültecileri ülkeye kabul etmek için ise bazı şartlar koşuyor ve mültecileri “puanlama sistemine” tâbi tutuyor. Buna göre, mültecilerde iyi bir eğitim almış olmak, bir alanda uzmanlaşmış olmak, yabancı dil bilmek gibi şartlar aranıyor. Kabul edilebilmek için de mültecilerin bu değerlendirmeden 100 üzerinden en az 75 alması gerekiyor.

Suriye’de 2011’de başlayan savaşla dünyanın en büyük mülteci krizi patlak verdi. Kanada, kapılarını ilk olarak savaşın başlamasından 4 yıl sonra, 2015’te mültecilere açtı. Kanada, geçtiğimiz yıl 25 bin Suriyeli mülteciyi ülkeye alma vaadinde bulunmuştu. Şu an Kanada genelinde 17 bin mültecinin bulunduğu belirtiliyor.