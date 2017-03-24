Kanada Meclisinden İslamofobi Karşıtı Tasarı
Kanada Federal Parlamentosu, İslamofobiyi ve sistematik ırkçılığı kınayan bir tasarı geçirdi.
Liberal Parti Milletvekili İkra Halid tarafından geçen yılın aralık ayında hazırlanan "Motion 103" adlı tasarı, parlamentonun öğleden sonraki oturumunda oylandı.
Oylamada tasarı, iktidardaki Liberal Parti’ye muhalefetteki Yeni Demokrat Parti milletvekillerinin destek vermesiyle 91'e karşı 201 oyla kabul edildi.
Herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayan tasarı, İslamofobinin, her çeşit sistematik ırkçılığın ve dini ayrımcılığın kınanmasını içeriyor.
Tasarıda, Kanada hükümetinden, İslamofobiyi, sistematik ırkçılığı ve dini ayrımcılığının her biçimini kınaması, kamuoyundaki nefret ve korku ikliminin kaldırılması yönünde adım atması ve İslamofobi dahil sistematik ırkçılık ve dini ayrımcılığı azaltmak veya ortadan kaldırmak için parlamentoda bir komisyon kurulmasına öncülük etmesi isteniyor.
Tasarıyla kurulacak komisyonun, nefret suçuyla ilgili verileri toplaması, ayrımcılıktan etkilenen topluluklar için ihtiyaç değerlendirmeleri yapması ve bulguları sekiz ay içinde hükümete sunması öngörülüyor.
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