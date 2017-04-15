Kanada, Esrar Satışını Yasallaştırmaya Hazırlanıyor!

Kanada’da hükümet yeni bir yasa tasarısı hazırladı. Yasa tasarısı Meclis’ten geçerse ülkede Haziran 2018’den itibaren esrar satmak yasal hâle gelecek.

Kanada’da hükümet, esrar satışını yasallaştırmayı öngören bir yasa tasarısı hazırladı. BBC Türkçe’de yer alan habere göre, yasa tasarısı Meclis’ten geçerse ülkedeki esrar satışı Haziran 2018’de yasallaşacak.

Perşembe günü açıklanan ve yaşları 18’den büyük olanların 30 gram kurutuluşmuş kenevir bulundurmasına izin veren yasa tasarısı, yetişkinlerin evlerinde dört adet kenevir bitkisi yetiştirmesine de müsaade ediyor.

Esrar satışını yasallaştıran yasa tasarısı, bu uyuşturucunun çocuklara satılması ve uyuşturucunun etkisi altındayken araç kullanılmasına ilişkin getirilen cezaları da arttıyor.

Kanada, gençlerin en fazla esrar kullandığı ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede yaşları 20-24 yaş arasında olan gençlerin yüzde 30’unun esrar kullandığı tahmin ediliyor.