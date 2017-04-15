Kanada, Esed Rejimine Yönelik Yeni Yaptırım Kararı Aldı

»Ana Sayfa»Dünya
15.04.2017 09:45
Kanada, Esed Rejimine Yönelik Yeni Yaptırım Kararı Aldı
Kanada, daha önce Esed rejimine mensup 190 kişiyi kapsayan yaptırım listesine 27 üst düzey görevliyi daha ekledi.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce Beşşar Esed rejiminden 190 kişiyi kapsayan yaptırım listelerine 27 kişiyi daha eklediklerini bildirdi.

Açıklamada, “Bu kişiler Esed rejiminde üst düzey görevliler. Yaptırım listesine dâhil edilmeleri, kısa süre önceki kimyasal saldırı gibi kendi halkına karşı sınırsız şiddet uygulayan Esed rejimine yönelik uluslararası baskının bir parçası.” ifadesi kullanıldı.

Karara göre, söz konusu 27 kişinin mal varlıkları dondurulacak ve bu kişilere ticaret yasağı uygulanacak.

Yaptığı açıklamada Freeland, “Geçen hafta İdlib’in güneyinde düzenlenen kimyasal saldırı bir savaş suçudur ve kabul edilemez.” ifadesine de yer verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kuzey Kore: ABD İsterse Savaşa Gideriz14 Nisan 2017 Cuma 13:05
  • CIA Wikileaks'i Düşman İlan Etti14 Nisan 2017 Cuma 11:49
  • Le Pen, İslami Kuruluşlar Birliği Toplantısının Yasaklanmasını İstedi!14 Nisan 2017 Cuma 10:52
  • Rıza Sarraf ve Hakan Atilla Hakim Karşısına Çıktı14 Nisan 2017 Cuma 10:32
  • ABD Referandum Sürecini “Endişeyle” Takip Ediyormuş!14 Nisan 2017 Cuma 09:34
  • “Çalışanların Yüzde 70’i Kıdem Tazminatı Fonundan Yararlanamıyor”14 Nisan 2017 Cuma 09:23
  • İncirlik Hava Üssü’nde Görevli Amerikan Askeri Evinde Ölü Bulundu13 Nisan 2017 Perşembe 19:36
  • Hayret! Kılıçdaroğlu Esed Aleyhine Konuşmuş!13 Nisan 2017 Perşembe 17:58
  • ABD’nin İlk Kadın Müslüman Yargıcı Nehirde Ölü Bulundu!13 Nisan 2017 Perşembe 12:35
  • Rusya ABD Hava Anlaşmasını İptal Etmekten Vaz Geçti13 Nisan 2017 Perşembe 10:23
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Zühre ve Ersin Ertürk Kardeşlerimizin Bebeği Oldu
    Oğuz Bingöl Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim