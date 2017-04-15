Kanada, Esed Rejimine Yönelik Yeni Yaptırım Kararı Aldı

Kanada, daha önce Esed rejimine mensup 190 kişiyi kapsayan yaptırım listesine 27 üst düzey görevliyi daha ekledi.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce Beşşar Esed rejiminden 190 kişiyi kapsayan yaptırım listelerine 27 kişiyi daha eklediklerini bildirdi.

Açıklamada, “Bu kişiler Esed rejiminde üst düzey görevliler. Yaptırım listesine dâhil edilmeleri, kısa süre önceki kimyasal saldırı gibi kendi halkına karşı sınırsız şiddet uygulayan Esed rejimine yönelik uluslararası baskının bir parçası.” ifadesi kullanıldı.

Karara göre, söz konusu 27 kişinin mal varlıkları dondurulacak ve bu kişilere ticaret yasağı uygulanacak.

Yaptığı açıklamada Freeland, “Geçen hafta İdlib’in güneyinde düzenlenen kimyasal saldırı bir savaş suçudur ve kabul edilemez.” ifadesine de yer verdi.

Kaynak: AA