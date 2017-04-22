Kanada, Esed Rejimine Yönelik Yaptırımlarını Genişletti

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland yaptığı yazılı açıklamada, Esed rejiminden 17 üst düzey asker ile 5 kuruluşa yaptırım konulduğunu duyurdu.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland tarafından yapılan açıklamada, “Geçen perşembe günkü yaptırımları takiben, Suriye İçin Özel Ekonomik Önlemler Yönetmeliği’ne kişi ve kuruluşlar eklenmiştir.” ifadesine yer verildi.

AA’da yer alan habere göre, Beşşar Esed rejiminde yer alan 17 yüksek rütbeli askeri görevli ile Suriye’deki kimyasal silah kullanımı ile ilgili beş tüzel kişiliğin varlıklarının dondurulduğu ve ticaret yasağı konulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Bugün Esed rejimindeki kilit yetkililere yönelik açıklanan ek yaptırımlar, Esed rejimine savaş suçlarının tolere edilemeyeceğini ve eylemlerinden sorumlu tutulacaklarına ilişkin güçlü ve birleşik bir mesajdır.”

Kanada’nın yaptırım koyduğu kuruluşlar şunlar:

Higher Institute of Applied Science and Technology (HIAST), Mahrous Group, National Standards and Calibration Laboratory (NSCL), Organization for Technological Industries (OTI) ve Sigma Tech.