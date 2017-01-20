Kan ve Gözyaşı Bırakıp Gitti

ABD Başkanlığı görevini bugün yeni başkan Trump’a devredecek olan Obama, değişim ve barış vaadi ile göreve geldiği 2008 yılından bu yana kan ve gözyaşından başka bir şey getirmedi.

8 yıllık görev süresi büyük bir hayal kırıklığı olarak tanımlanan Obama, Irak, Afganistan, Guantanamo ve Ortadoğu konusunda verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı. 2009 yılında ikinci kez başkan seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye yaparak güçlü bir ortaklık sözü veren Obama, bu konuda da halefi Trump’a kötü bir miras bırakıyor.

ADIMINI ATTI, BARIŞ ÖDÜLÜ ALDI

Göreve geldiği ilk aylarda Nobel Barış Ödülü verilen Obama, yüzlerce sivilin ölümüne neden olan genişletilmiş insansız hava aracı programı ve iki savaş ile yüz binlerce sivilin kanına girdi. On yıl süren arayışın ardından El Kaide lideri Usame bin Laden, ABD ordusu tarafından Mayıs 2011’de Pakistan’da vahşice katledildi.

ABD, 2014’te bu kez de DAEŞ’e karşı başlatılan hava operasyonlarını bahane ederek Irak’ı tekrardan bombalamaya başladı.

‘TOPAL ÖRDEK’ GÜVENİNİ KAYBETTİ

Dış politika konusunda karnesinin zayıf olmasından ötürü ‘topal ördek’ lakabı takılan Obama, ikinci kez başkan seçilmesinin ardından, Türkiye ile ‘model ortaklık ve güçlü ilişkiler’ mesajı vermesine rağmen, Türkiye düşmanı terör örgütlerine açıkça destek vererek güvenini kaybetti.

KİMYASAL SİLAHLARA SEYİRCİ KALDI

Obama yönetimi, Suriye’de yaşanan katliamlarda önce ‘Esed gitmeli’ derken, daha sonra geri adım atarak cani Esed’in halkını katletmesine seyirci kaldı. Suriye konusunda Türkiye’nin “güvenli bölge” ve “uçuşa yasak bölge” taleplerine seyirci kalınması ile mülteci dramını çıkmaza doğru sürükledi.

AFRİKALILAR İÇİN DE HAYAL KIRIKLIĞI

Obama’nın Afrika kökenli olması sebebi ile seçildiği zaman Afrikalılar için umut kaynağı olmuştu. Ancak sağlık ve beslenme sorunlarının giderilmesini bekleyen yoksul Afrika halkı Obama döneminde de tam bir hayal kırıklığı yaşadı.

ÇEKİLDİĞİ IRAK’A TERÖR GRUPLARIYLA GERİ DÖNDÜ

2008’deki seçim kampanyasında en kısa sürede Irak’tan çekileceklerini ve asker bırakmayacağını açıklayan Obama yönetimi, 2011’de sembolik bir törenle taçlandırdığı çekilme oyununu 2014’te DAEŞ ile sonlandırdı. Kendi askerlerini Irak’tan çeken Obama yönetimi, Irak’taki etkinliğini sürdürmek için Haşdi Şabi gibi terörist grupları silahlandırarak kullanmaya başladı.

ELİ KANLI DARBECİ SİSİ İLE KOL KOLA

Mavi Marmara saldırısı sonrası İsrail’in yanında yer alan ve BM’de İsrail’i koruyan Obama, Ermeni soykırımı iddialarını ise ‘büyük felaket’ adı altında Türkiye’yi karalayan bir söylem kullandı. Tüm bunların yanı sıra Mısır’da ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin darbe ile devrilmesine neden olan Obama yönetimi, darbeci Sisi’ye açıkça destek verdi.

AFGANİSTAN SAVAŞI 16 YILDIR DEVAM EDİYOR

İkinci defa başkan seçildikten sonra Afganistan savaşını da bitireceğini açıklayan Obama, asker çekmek bir yana, asker sayısını daha da artırdı. Taliban’ın Kunduz kentini ele geçirmesinin ardından, 2016’da bu ülkeye yeniden asker gönderen ABD’nin, 11 Eylül 2001’de başlayan Afganistan savaşı 16 yıldır devam ediyor.

Yeni Akit