Kamuoyu Açıklama Bekliyor, İBB Susuyor!
HAKSÖZ-HABER
Yolsuzluk, usulsüzlük söylentilerinin adeta vaka-ı adiyeden sayılmaya başlandığı bir ortamı soluyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bu tür iddialar, suçlamalar, söylentiler alıp başını gitmiş vaziyette ve bu durum suçlamaya muhatap olanlar nezdinde sanki pek de ciddiye alınıyor gibi gözükmüyor.
İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tutumu! Fatih Vatan Caddesinde bulunan bir arsanın çok fahiş bir fiyata satın alındığına dair iddialar-suçlamalar karşısında tek paragraflık bir ‘cevap’ ile konunun geçiştirildiği düşünülüyor herhalde!
Metal Yapı Konut adlı bir inşaat firmasının 2012 yılında 33 milyon TL’ye satın aldığı arsanın 2016 yılı sonunda İBB tarafından bu firmadan tam 370 milyon TL’ye satın alınması olayı geçiştirilebilecek bir şey olabilir mi?
Mezkur firmanın sahibi olduğu arsaya 2014’te imar planında değişiklik yapılması suretiyle inşaat izni veren de yine İBB. Bu şekilde arsasını değerlendiren ve 4 yıl gibi kısa bir süre zarfında tam 11 kat fazlasına satan firmanın işbilirliğine diyecek yok! At binenin, kılıç kuşananın! Peki ya kamuya ait bir kuruluşun bu ilginç alışverişteki konumuna ne demeli? Sonuçta İstanbul halkının cebinden çıkan külliyetli miktarda bir para söz konusu ve bu alışverişten İstanbul halkının ne kazandığı sorusu ortada duruyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu alışverişin hikmetini kamuoyuna izah etmek zorunda. Öyle “iddialar külliyen yalandır, her şey usulüne uygundur” mealinde kalıplaşmış ifadelerle, hiçbir şey açıklamayan kısacık bir ‘açıklama’ ile konunun üzeri örtülemez! Başta İBB Başkanı Kadir Topbaş olmak üzere tüm yetkili zevat söz konusu iddialar hakkında kamuoyuna doyurucu bir açıklama yapmak zorundadırlar! Aksi durum iddiaların haklılığına, ithamların gerçekliğine delalettir!
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