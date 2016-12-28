Kamudaki 3 Bin 220 Kadroya Yerleştirme Yapılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Hizmetler Kanunu'nun ek 1'inci maddesi kapsamında sosyal hizmet modellerinden yararlananlardan istihdam hakkına haiz olanların kamuya atanabilmesi için başvuruların 30 Aralık'ta alınmaya başlanacağı belirtildi.
Başvuruların ardından kamu kurum ve kuruluşlarının toplam 3 bin 220 kadro/pozisyonuna yerleştirme yapılmasının planlandığı bildirilerek, şunlar ifade edildi:
"Hak sahiplerinden lise, ön lisans ve lisans düzeyinden mezun olanların yerleştirilmesi KPSS sonuçlarına, ilkokul, ortaokul ve ilköğrenim mezunlarının yerleştirmesi ise kura sonucuna göre olacak. Yerleştirmelerden bin 234'ü KPSS sonucu ile bin 986'sı ise kurayla yapılacak."
Açıklamada, yerleştirme işlemlerine ilişkin Tercih Kılavuzu'nun 30 Aralık'ta Devlet Personel Başkanlığı www.dpb.gov.tr adresinde ve e-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr adresinde yayımlanacağı belirtildi.
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