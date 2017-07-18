Kamuda Mülakat Adaletsizliği Komik Savunmalara Yol Açıyor!

Yazılı imtihanda ciddi başarı göstermesine rağmen mülakatta sudan bahanelerle elenen, haksızlığa uğrayan memur adayları ve memurların itirazları adeta duvara çarpıp geri dönüyor. SGK’da terfi sınavında yaşananlar bu durumun somut bir örneği oldu.

Memur kadrosunda görevli U. A. İsimli SGK çalışanı Ocak ayında yapılan terfi imtihanında yüksek puan alarak Türkiye genelinde 12. oldu. Nisan ayında yapılan mülakatta ise baraj puan olan 70’in altında kalarak elendi. Mülakatta 69 puan verilen U.A., SGK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na itiraz etti. Ama sorusuna cevap vermek yerine SGK "tüm değerlendirmelerin tarafsız, adil ve objektif yapıldığı kanaatine varılmıştır" şeklinde bir açıklamayla geçiştirdi.

Haziran ayında açıklanan mülakat sonucuna göre U. A., 69’la elenmişti. SGK İnsan Kaynaklarına başvurarak bu değerlendirmeye itiraz eden U. A. ayrıca Kamu Baş Denetçiliği, BİMER, Devlet Denetleme Kurumu ve üst mahkemelere sunmak üzere 3 sorudan oluşan bir dilekçe yazdı. Dilekçesinde şu soruları sordu:

1-Mülakat süresince ses, görüntü kayıtlara alınmış mıdır?

2- Her bir komisyon üyesinin tarafıma verdiği puanların yazılı sınavda cevap kağıdının adaya bildirildiği gibi tarafıma bildirilmesi ya da kurumun internet sayfasında yayınlanması yasal hakkımdır.

3-Mülakat sınavında sorulan sorular önceden hazırlanmış, kura yoluyla her adaya ve aynı süre verilerek eşit ve adil bir şekilde sorulmuş mudur?

SGK Personel Daire Başkanlığı ise U.A.'nın sorularına detaya girmeden kısa bir cevap verdi: "Sınav süresince yapılan tüm değerlendirmelerin tarafsız, adil ve objektif yapıldığı kanaatine varılmıştır" denilerek U.A.'nın talepleri reddedildi.