Kampüste Namaz Kılan Öğrencilere 'İnsanlık' Zinciri!

İngiltere'deki East Anglia Üniversitesindeki Müslüman öğrenciler, üniversite yönetiminin Ramazandan birkaç gün önce mescidi kapatma kararını protesto etmek üzere Cuma namazını kampüsün içinde kılmaya karar verdiler. Bir dayanışma gösterisi olarak, gayrimüslim olan sınıf arkadaşları da onları güvenlikten korumak üzere cemaatin çevresinde bir insan zinciri kurdular.