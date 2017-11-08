29 Ekim ile 4 Kasım tarihlerinde Myanmar ve Bangladeş’te bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göçten Sorumlu Müsteşar Vekili Simon Henshaw, Dışişleri Bakanlığı’nın günlük basın toplantısına katılarak gözlemlerini paylaştı.

AA’da yer alan habere göre, Henshaw, “Kamplarda gördüklerimiz şok ediciydi. Mülteci krizi inanılmaz bir seviyede. 25 Ağustos tarihinden beri evlerini terk etmek zorunda kalan insanların sayısı 600 binden fazla. Kamplarda durum çok zor. İnsanlar çok zorluk çekiyor.” dedi.

Kamplarda Arakan halkıyla da konuşma fırsatı bulduklarını kaydeden Henshaw, “Birçok mülteci gözyaşları içerisinde köylerinin nasıl yandığını, akrabalarının gözleri önünde nasıl öldürüldüğünü bize anlattılar.” diye konuştu.

Henshaw, Myanmar’da hükümet yetkilileri ve Arakan toplumundan liderlerle görüştüklerini belirterek, Myanmar hükümetine “yerel halkı korumaları ve insan hakları ihlalleri konusunda soruşturma yapmaları” çağrısında bulunduklarını söyledi.