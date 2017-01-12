Kamışlı’da PYD/YPG’li Doktor Öldürüldü

Kamışlı’da PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin silahlı kanadı YPG’yi hedef alan saldırıda, örgütteki yaralılardan sorumlu olan Kahraman Evmeri’nin öldürüldüğü bildirildi.

Fetih Medya’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, pazartesi günü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin silahlı kanadı YPG’yi hedef alan bombalı saldırıda doktor olduğu ve örgütteki yaralılarlardan sorumlu olduğu bildirilen Kahraman Evmeri’nin öldüğü belirtildi.

Saldırının Kamışlı’daki postane bürosunun yakınında, seyir hâlindeyken gerçekleştiği ifade edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Son zamanlarda Kamışlı ve Haseke’de çok sayıda bombalı saldırı gerçekleştiriliyor.