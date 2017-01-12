Kamışlı’da PYD/YPG’li Doktor Öldürüldü

»Ana Sayfa»Suriye
12.01.2017 01:28
Kamışlı’da PYD/YPG’li Doktor Öldürüldü
Kamışlı’da PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin silahlı kanadı YPG’yi hedef alan saldırıda, örgütteki yaralılardan sorumlu olan Kahraman Evmeri’nin öldürüldüğü bildirildi.

Fetih Medya’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, pazartesi günü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin silahlı kanadı YPG’yi hedef alan bombalı saldırıda doktor olduğu ve örgütteki yaralılarlardan sorumlu olduğu bildirilen Kahraman Evmeri’nin öldüğü belirtildi.

Saldırının Kamışlı’daki postane bürosunun yakınında, seyir hâlindeyken gerçekleştiği ifade edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Son zamanlarda Kamışlı ve Haseke’de çok sayıda bombalı saldırı gerçekleştiriliyor.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 1
    Diğer Haberler
  • Rusya: ABD, İdlib’de 20’den Fazla Sivili Katletti10 Ocak 2017 Salı 15:09
  • Esed Rejimi, 13 Bin Varil Bombasıyla 635 Kişiyi Katletti10 Ocak 2017 Salı 09:22
  • Suriye’de Ateşkese Rağmen Katliam Sürüyor!09 Ocak 2017 Pazartesi 16:58
  • Katliamla, Tehcirle Suriye’nin Demografisini Değiştiren Esed Seçime Razıymış!09 Ocak 2017 Pazartesi 15:16
  • İran, 2 Militanını Daha Esed’e Kurban Etti!09 Ocak 2017 Pazartesi 10:50
  • Şam’ın Fethi Cephesi Komutanı Ebu Yusuf Ensari Şehid Edildi!08 Ocak 2017 Pazar 21:28
  • Direnişçiler Kalemun’da Çok Sayıda Yeri Ele Geçirdi08 Ocak 2017 Pazar 16:02
  • “ABD’nin YPG/PYD’ye Yardımı Çatışmayı Körüklüyor”08 Ocak 2017 Pazar 14:25
  • Almanya’da Suriye Protestosu: Esed, Yönetimi Terk Etmeli08 Ocak 2017 Pazar 12:46
  • ÖSO Mensubu 15 Direnişçi Tedavi İçin Türkiye’ye Getirildi08 Ocak 2017 Pazar 01:02
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim