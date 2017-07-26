Kameralar Metal Dedektörlerden Daha Tehlikeli!

Sorunun Siyonistlerin tedbir adı altında gündeme getirdiği şu veya bu dayatma hususunda pazarlık yapma sorunu olmadığını belirten direnişçiler, işgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’nın yönetimi hususunda tek yetkili olan Kudüs Vakıfı’nı ikinci plana düşürüp kendi otoritesini zorla kabul ettirme politikasına karşı direneceklerini söylüyorlar.

Siyonist Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail Kabinesi’ne sunulan teklifle 6 ay içinde metal dedektörlerin yerine yüz tanıma sistemi içeren kamera sisteminin kurulacağını açıkladı. Bu şekilde Siyonistler Mescid-i Aksa’ya girmek isteyen tüm Filistinlileri tek tek kontrol edebilecek. Bu plan aynı zamanda Kudüs üzerindeki işgalin bir adım daha ileri taşınması demek. Halen Doğu Kudüs’ün muhtelif yerlerinde 400’den fazla kurulu kamerayla işgalci İsrail güvenlik adı altında işgali kalıcılaştırma çabasını sürdürüyor.

Ekim 2015’ten beri süregelen protesto eylemleri ve yaşanan çatışmalarda 285 Filistinli şehid olurken, arabalı ve bıçaklı eylemlerde 47 İsrailli öldürüldü.

Kaynak: Al Jazeera, Haksöz Haber