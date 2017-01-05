Kalın'dan İncirlik Açıklaması: Tasarruf Hakkı Bizde

El Bâb operasyonuna ABD öncülüğündeki koalisyonun destek vermemesinin Türkiye'de yarattığı rahatsızlık üzerine başlayan İncirlik Üssü tartışmalarına değinen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, üssün kapatılıp kapatılmayacağıyla ilgili konuştu.

Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında yürütülen El Bâb operasyonuna ABD öncülüğündeki koalisyonun destek vermemesinin Türkiye'de yarattığı rahatsızlık sürüyor. Bunun üzerine başlayan İncirlik Üssü tartışmalarına bir değerlendirme de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. 24 TV'ye konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "İncirlik Üssü’nün bu hâli devam ederse burayı kapatıyoruz deme hakkımız var mı?" sorusu üzerine, "Bu hak her zaman elimizde var. Şartlar değerlendirilir, ondan sonra bir karar verilir. Şu anda burayla ilgili böyle bir aciliyet şeklinde bir değerlendirme söz konusu değil. Egemenlik hakları çerçevesinde tasarruf hakkı bizdedir" dedi.

İbrahim Kalın ayrıca, "YPG’yi merkeze alan DEAŞ'la mücadele stratejisinin doğru bir strateji olmadığını ve bunun değişmesi gerektiğini ifade ettik, etmeye de devam edeceğiz. Şu anda bir şey demek için erken, onlar adına bir şey demek doğru olmaz ama (Donald) Trump yönetiminin Türkiye’nin bu konudaki hassasiyetlerini daha fazla dikkate alacağı izlenimine sahibim" ifadelerini kullandı.

PKK/PYD'nin Suriye'deki silahlı kanadı YPG'nin başında bulunduğu Amerika destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ABD’nin hava operasyonları desteğiyle Menbic'i aldıktan sonra Ankara, YPG unsurlarının Fırat’ın doğusuna geçmesini talep ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet yetkilileri tarafından El Bâb'ın ardından Menbic ve Rakka'ya yönelineceğine dâir açıklamalar yapılmıştı.

PKK’nın Suriye’deki kolu PYD’nin silahlı kanadı olan YPG’ye verilen destek Türkiye’nin tepkisine sebep olunca, ABD bu desteği Ekim 2015'ten itibaren yeni bir yapı oluşturarak devam ettirmeye başladı. Bu tarihte sınırlı sayıda Arap, Süryani ve Türkmen gücü de YPG’ye katarak Suriye Demokratik Güçleri’ni kurdu. SDG’nin omurgasını ve komutasını yine YPG oluşturuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Marie Harf, Ekim 2014’te PYD’yi terör örgütü olarak görmediklerini açıklamış, Washington yönetimi Eylül 2015’te PYD’nin silahlı kanadı YPG’yi de terör örgütü olarak görmediğini ilân etmişti.

Çavuşoğlu: O zaman ne işe yarayacaksın?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çarşamba günü Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na yaptığı açıklamada, ABD ile güven bunalımı olduğunu ve bunun da bir takım sebepleri olduğunu söyleyerek, ABD'nin Menbic'de verdiği sözü tutmadığını ve YPG'ye silah verdiğini söylemişti. ABD'nin silah vererek, "müttefikini bir terör örgütüne tercih ettiğini" ifade eden Çavuşoğlu, bu silahların da PKK'nın elinde yakalandığını belirtmişti.

El Bâb operasyonunda son zamanlarda koalisyonun havadan desteğini görmediklerini anlatan Çavuşoğlu, "Halkımız da o zaman diyor ki bunları niye tutuyorsunuz İncirlik Üssü'nde. Sadece ABD değil diğer ülkelerin uçaklarına da izin verdik ki DEAŞ'a karşı birlikte mücadele edebilelim. Bizim için en hassas olan operasyonda, DEAŞ'a karşı operasyonda hava desteği vermeyeceksen o zaman ne işe yarayacaksın?" demişti.

Işık: İncirlik'i sorgulatıyor

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da, El Bâb operasyonuna ABD öncülüğündeki koalisyonun destek vermemesinin "düşündürücü" olduğunu söylemiş, "Bu tabii Türkiye içerisinde de İncirlik'in de sorgulanmasına sebep oluyor" diye konuşmuştu.

Pentagon: Sadece güç gösterisi yaptık

Pentagon Sözcüsü Peter Cook, geçen hafta çatışmaların yoğunlaştığı Suriye'nin El Bâb bölgesinde koalisyon uçaklarının uçuş yaptığını ancak hava saldırısı düzenlemediğini söylemişti, "Uçaklar sadece güç gösterisi yaptı" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, koalisyon uçaklarının 29 Aralık'ta El Bâb'daki IŞİD hedeflerini vurduğunu söylemişti.

Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 29 Aralık'ta yaptığı konuşmada, "El Bâb operasyonumuzda destek görmüyoruz" diyerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye, Suriye kaynaklı tehditleri sınırları boyunca yaşarken hatta sınırlarımızın içine bombalar yağarken, NATO adeta olayın tamamen dışında tutuldu. Bugün de El Bâb operasyonumuzda ne NATO'nun ne de bölgede güç bulunduran güya müttefik ülkelerin en küçük bir desteğini görmüyoruz. Sözüm ona DEAŞ'a karşı mücadele için kurulan koalisyon, bugün DEAŞ'a en büyük zâyiâtı verdiren, örgütün belini kıran El Bâb harekâtına hiçbir katkı sunmuyor. Üstelik, yalan üstüne yalan. Ne diyorlar? 'Türkiye DEAŞ'a destek veriyor.' El insaf. DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi veren biziz. Bu noktada zâyiâtı veren biziz ve gerçekten başından itibaren Özgür Suriye Ordusu'nun verdiği çok ciddi zâyiât var. Bu Özgür Suriye Ordusu'nu bizim içimizde bile bazı mahfiller terör örgütü olarak ilân ediyor. Özgür Suriye Ordusu terör örgütü falan değil, hatta Amerika'nın başında 'birlikte kuralım' dediği bir örgüttür. Ilımlı muhaliflerden oluşan direniş hareketidir. Biz şimdi onlarla beraber hareket ediyoruz, onlara gerekli desteği veriyoruz. Niye? Kendi topraklarında onları yalnız bırakmamak için."

Kaynak: 24 TV, Al Jazeera