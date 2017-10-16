Kaliforniya’daki Orman Yangınları: Ölü Sayısı 40’a Yükseldi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki 17 farklı bölgede geçen pazar gecesi başlayan ve bir haftadır kontrol altına alınamayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık 11 bin itfaiyeci ve çok sayıda mahkûm, ayakları zincirli bir şekilde alevlerle mücadele ediyor.

AA’da yer alan habere göre, yetkililer, yangınların büyük olduğu iki bölgede önemli bir ilerleme kaydettiklerini ancak hâlâ büyük zorluklarla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Yangılarda ölenlerin sayısı 40’a yükselirken, Sonoma County bölgesinde ise 174 kişiden hâlâ haber alınamadığı bildirildi.

Yaklaşık 100 bin kişinin tahliye edildiği eyalette, tehlikenin geçtiği bölgelerde 25 bin kişinin evlerine dönmelerine izin verildi.

Eyalette 5 bin 700 dolayında ev ve iş yeri tahrip oldu ve 898 kilometrekareden fazla ormanlık alan ve çayır yandı.

Pazar gününden beri devam eden yangının 1933 yılından bu yana Kaliforniya’daki “en tahrip edici yangın” olduğu belirtiliyor.