Kahvehane Basıp Tehdit Savuran Militanlar Gözaltına Alındı

İstanbul’un Okmeydanı semtinde kahvehane basarak referandumda “evet” oyu kullanacakları tehdit eden silahlı militanlar gözaltına alındı.

İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde sosyal medyaya düşen videoda İstanbul’un Okmeydanı semtinde kahvehane basıp “evet” oyu kullanacakları tehdit ettiği görülen silahlı militanlarla ilgili çalışma başlattı.

Yeni Akit’te yer alan habere göre, daha önce birçok eyleme katıldıkları ve DHKP-C’li oldukları tespit edilen militanlar gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınıp İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek sorguya alınan militanların örgüt suçundan birçok kayıtları olduğu belirtildi.