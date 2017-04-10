Kahvehane Basan DHKP-C'li CHP Üyesi Çıktı

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10.04.2017 20:53
Kahvehane Basan DHKP-C'li CHP Üyesi Çıktı
Kahvehane basıp 'evet'çileri ölümle tehdit eden DHKP-C'li militanın, CHP Bahçelievler Gençlik Kolları Üyesi Umut Güney olduğu belirlendi.

İstanbul Okmeydanı’nda ‘Evet’ çalışmalarının yapıldığı bir kahvehaneyi basan DHKP-C'lilerden birinin, CHP Bahçelievler Gençlik Kolları Üyesi Umut Güney olduğu belirlendi.

Dün yüzlerinde maske ve ellerinde silahlarla kahvehaneyi basan DHKP-C’liler, “Bırakın okey masalarını. Bizler cephe milisleriyiz. Bu mahalle de AKP’nin çalışmalarına, propagandalarına geçit vermeyiz. Herkes bunu böyle bilsin” demişti.

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CHP'li vekil daha önce sahip çıkmıştı

DHKP-C'li Umut Güney, geçtiğimiz Kasım ayında da gözaltına alınmış, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş eli silahlı militanın serbest bırakılmasını talep etmişti. Yarkadaş sosyal medya hesabı Twitter'da "CHP Bahçelievler Gençlik Kolları üyemiz Umut Güney, Cumhuriyet'in önünden gözaltına alınmıştır. Derhal bu haksız gözaltıya son verilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

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DHKP-C'li Umut Güney çekilen bir fotoğrafta CHP Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana yer aldığı görülüyor.

Mahallenin kendi mahalleleri olduğunu iddia eden şehir eşkıyaları, “Bu mahalle devrimcilerin mahallesidir, öyle kalacaktır. Bu mahallede AKP, MHP ve herhangi bir faşist propaganda yapan olursa cezalandırılacaktır. Bu böyle bilene” tehditleri savurmuştu.

Kahvehanedekileri ölümle tehdit eden DHKP-C’liler, olay yerinden kaçmıştı.

Kaynak: Yeni Şafak

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